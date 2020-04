Különös esküvők koronavírusos időkben - jól kimaszkolták a bulit!

Elhatároztuk, hogy mindenképpen április elsejére, bolondok napjára időzítjük az esküvőnket. Mi egy bolondos pár vagyunk, szeretünk viccelődni – mondta a Borsnak a 27 éves ara.

Népes, hatvan fő feletti esküvőt szerettek volna, de a nagy napon már csak a jegyesek me­hettek be a házasságkötő terembe a két tanúval. A 38 éves férj három éve kérte meg párja kezét. A járványhelyzet nagyon megviselte őket, főként a menyasszonyt, aki néha el is sírta magát. Rengeteget szervezkedtek, a menyasszonyi ruha is megvolt már...

Korábban elhatározták, hogy feldobják valamivel az esküvőjüket, és a koronavírus most jó ötletet szolgáltatott. Az egészségügyhöz kapcsolódik a munkájuk: Noémi egy szociális átmeneti otthonban dolgozik, míg Tamás egy or­vosi segédeszközöket gyártó cégnél. Ezért teljes orvosi védőfelszerelésbe öltözve mondtuk ki a boldogító igent. Maszkot, védőszemüveget és védőruhát vettünk fel menyasszonyi ruha és öltöny helyett, ahogy a tanúk is. Még az anyakönyvvezetőn is maszk volt! Persze azért én fodrászhoz elmentem, és a sminkem is tökéletes volt – mondta az újdonsült feleség, aki párjával együtt sok egészségügyi eszközt adományoz a kórházaknak.

Az új koronavírus elleni védekezésül szájmaszkot viselő Alla és Modzi esküvője után távozik a litván főváros, Vilnius házasságkötő palotájából 2020. április 3-án, amikor a koronavírus-járvány miatt szigorú kijárási korlátozások vannak érvényben a balti országban, így a házasulandókon kívül az esküvőn is csak a tanúk vehettek részt. MTI/AP/Mindaugas Kulbis

MTI/AP/Mindaugas Kulbis

Nyitókép: Illusztráció - az új koronavírus elleni védekezésül szájmaszkot viselő Alla és Modzi az esküvője után a litván főváros, Vilnius házasságkötő palotája előtt 2020. április 3-án. MTI/AP/Mindaugas Kulbis