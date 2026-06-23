Szabó Bencét őrnagyként vették vissza hivatásos szolgálati viszonyba

„Szolgálatra jelentkezem” – írta ki Instagram-oldalára Szabó Bence, akit a megosztott fotó tanúsága szerint rendőr őrnagyként vettek vissza hivatásos szolgálati viszonyba. Ez olvasható egy lapon, ami egy rendőrségi dossziéban van, illetve egy vállap is látható a képen.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szabó Bence ex-százados (@szabobence.official) által megosztott bejegyzés

A Tisza Párt Facebook-oldalán már a múlt héten jelezték, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korábbi munkatársa visszaszerel a rendőrséghez. A volt nyomozószázados azért indította el a visszatérési folyamatát, mert elmondása szerint ismét hivatásosként szeretné szolgálni Magyarországot. A rendőrséghez a volt százados tehát már nem tisztként, hanem főtisztként – őrnagyként – tért vissza.

Pósfai Gábor belügyminiszter korábban lehetővé tette, hogy a pályát elhagyó rendvédelmi dolgozók újra szolgálatba állhassanak, megszüntetve az előző kormány korlátozásait.

A Telex érdeklődésére Szabó Bence közölte: nem a Nemzeti Nyomozó Irodához tér vissza, hanem az Országos Rendőr-főkapitánysághoz, feladatait a májusban bejelentettek szerint a belügyi tárca szabja majd meg. Arra a kérdésre, hogy csatlakozna-e a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalhoz, Szabó Bence azt válaszolta: „most ez a helyzet”.