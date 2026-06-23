Katargate-bortány: elfogatóparancsot adtak ki a volt migrációs biztos ellen

Újabb fordulatot vett a Katargate néven ismert korrupciós botrány, miután a belga hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki Dimitrisz Avramopulosz volt uniós migrációs biztos ellen – írja a Portfolio.

A görög politikust bűnszervezetben való részvétellel gyanúsítják, az ügyészség szerint pedig kapcsolat lehet közte és a botrány középpontjában álló Fight Impunity (FI) nevű civil szervezettől kapott juttatások között.

Dimitrisz Avramopulosz 2014 és 2019 között volt az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa, később pedig tiszteletbeli igazgatósági tagként csatlakozott az FI-hez. A politikus elismerte, hogy 2021 és 2022 között összesen 73 ezer euró (mostani árfolyamon mintegy 26 millió forint) juttatást kapott a szervezettől, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy semmilyen vezetői vagy operatív szerepet nem töltött be annak működésében.

A Katargate-botrány 2022 decemberében robbant ki, amikor a belga rendőrség több brüsszeli helyszínen tartott razziát, és készpénzzel teli táskákat foglalt le.

A nyomozás középpontjában az a gyanú áll, hogy Katar és más külföldi szereplők pénzzel vagy ajándékokkal próbálták befolyásolni az Európai Parlament egyes képviselőit és döntéshozóit – emlékeztet a lap. A legismertebb szereplők között szerepel Eva Kaili korábbi EP-alelnök, férje, Francesco Giorgi, valamint Pier Antonio Panzeri volt olasz EP-képviselő, aki az FI alapítója volt. A gyanúsítottakat korrupcióval, pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádolják, ugyanakkor az elmúlt években a nyomozás és az eljárások viszonylag lassan haladtak előre.

A mostani esemény viszont azért jelentős, mert Dimitrisz Avramopulosz az első olyan korábbi uniós biztos, akinek neve ilyen közvetlenül merül fel a Katargate-ügyben. A görög sajtó szerint a belga hatóság már egy éve is be akarta idézni tanúvallomást tenni, ez azonban nem történt meg.

Ahhoz, hogy az elfogatóparancsot végre lehessen hajtani, a görög parlamentnek előbb fel kell függesztenie a jelenleg parlamenti képviselőként dolgozó politikus mentelmi jogát.

A volt biztos határozottan visszautasítja a vádakat, és hétfőn azt állította, hogy az ügyet már évekkel ezelőtt lezárták, és annak idején teljes átláthatóság mellett járt el. Szerinte a neve összemosása a Fight Impunity körüli botránnyal megalapozatlan, és minden rendelkezésére álló jogi eszközzel fellép majd az ellene felhozott állításokkal szemben. Egyúttal azt is jelezte, hogy nem kíván mentelmi jogára hivatkozni, és szeretné, ha hazája igazságszolgáltatása mindenre kiterjedően kivizsgálná az ügyet.