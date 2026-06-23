Lehalt az internet sok helyen: átvágták Magyarország egyik fontos optikai kábelét

A Telekom sajtóosztálya a 444.hu érdeklődésére ezt írta kedden: „A ma délelőtti órákban Tatabánya térségében a Magyar Telekomtól független útépítési munkálatoknál optikai kábelvágás történt, mely mind a mobil-, mind pedig a vezetékes szolgáltatásainkban kiesést okoz. A kollégák azonnal a helyszínre mentek és megkezdték az érintett kábelszakasz javítását”.

A Telekom közlése szerint a munkálatok folyamatosan haladnak, azt írták, hogy előfizetőik egy részének már újra elérhető a szolgáltatás.

Várhatóan teljes mértékben a kora délutáni órákban áll helyre a szolgáltatás. Addig ügyfeleik türelmét kérik.

A sztrádakoncessziós társaság, az MKIF kedd délután közleményt adott ki az esetről. Azt írták, hogy egy dróthálós kerítés bontása miatt sérült meg az internetvezeték. „Jelenlegi információink szerint és a közműnyilvántartás alapján az említett szakaszon végig földkábelként van jelölve a meglévő Telekom hálózat. Az érintett részen a bontandó kerítést benőtte a növényzet. A jelenleg zajló munkavégzés jellegéből adódóan a földkábel sérülést nem szenvedhetett volna” – áll a közleményben, ami szerint az ügyet vizsgálják, és minden érintettől bocsánatot kérnek.