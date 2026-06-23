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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Nyitókép: Tarr Zoltán/Facebook

Ömlik vissza a pénz az NKA kasszájába, egyre többen mondanak le a támogatásokról

Infostart

Lapinformáció szerint további 100 milliók kerültek vissza a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kasszájába, ugyanis újabb személyek, cégek és szervezetek fizették vissza az extra pénzeket osztogató Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma által odaítélt támogatást.

A 17 milliárd forintból eddig 2,16 milliárd került vissza – mindeközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében.

Muri Enikő a Sugarloaf zenekar három új dalának szövegírására kapott 5 millió forintnyi alkotói támogatást az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumától, ezt az összeget azonban a kampányban a Fidesz mellett nyíltan kiálló énekesnő az Index információi szerint visszafizette.

A lap közérdekűadat-igényléssel fordult a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz (NKTK), ebből derült ki, hogy újabb cégek, szervezetek és magánszemélyek döntöttek úgy, hogy visszafizetik az NKA-tól kapott pénzt. Van olyan egyesület, amely karácsonyváró programra kért 25 millió forintnyi támogatást fizetett most vissza.

Az Index először 2026. május 8-án fordult közérdekűadat-igényléssel az NKTK-hoz, azt tudakolva, hogy kik fizették vissza az extrém összegekről és a támogatás módjáról elhíresült Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma által odaítélt pénzeket. A megkapott táblázatban 48 tétel szerepelt, ami ennél kevesebb nevet, céget vagy szervezetet jelent, hat igénylő ugyanis két tétellel is érintett volt.

Ezek a pályázók a 2026. május 22-én megkapott adatok szerint összesen 1,68 milliárd forintot fizettek vissza, vagyis a 17 milliárdnyi támogatás 10 százalékát.

A legmagasabb visszafizetett összeg 1,25 milliárd volt (a Városliget Zrt. kért ennyit a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra), a legkisebb 9 ezer forint, ezt a Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány fizette vissza, amely a Jókai 200-hoz kapcsolódó Jókai-konferenciára kért támogatást.

A visszafizetők között volt Grófo-Kozák László, alias Kis Grófo, aki új dalok megírására kért támogatást, és 5 millió forintot fizetett vissza, emellett sok volt az olyan 5-10-20 milliós tétel, amelyet közelebbről meg nem nevezett kulturális és/vagy közösségépítő programokra kértek, majd fizettek vissza.

Tarr Zoltán felszólítása

Mindezek után Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter 2026. június 5-én Facebook-posztban szólította fel azokat, akik úgy érzik, nem áll biztos lábakon a korábban nyertes pályázatuk, hogy egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a felvett támogatást.

Az Index által megkapott adatok szerint összesen már 2,16 milliárd forint került vissza.

Az újabb táblázatban 78 tétel szerepel – ez tartalmazza a korábban említett 48 tételt is. Újabb harminc összeg került tehát vissza, olyan szervezetektől is, amelyek már az előző listán is szerepeltek. A Civilek a Családokért Egyesület például először 11 605 forintot fizetett vissza, később pedig újabb 7,4 millió forintot – mindkét (különböző számokon futó) támogatást közösségépítő programok megvalósítására kérte.

A most megkapott listán is szerepel olyan újonnan felbukkant egyesület, amely egyből két – pályázaton elnyert – összeget fizetett vissza. Ilyen például a Tolnaikum Értékvédő és Turisztikai Egyesület, amely „kulturális programok megvalósítására a helyi identitás és közösségi élet gazdagodásának megerősítéséhez” 20 millió forintot kapott, míg a „karácsonyváró program megvalósítására Szekszárdon” indoklással beadott pályázatra 25 millió forintot ítéltek meg neki: most mind a 45 milliót visszafizette. Az egyesület fő tevékenysége a cégadatok szerint egyébként „konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése”.

Ki kell még emelni a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, amely „kulturális és tudományos expó megvalósítására” kért támogatás, és most 145,8 millió forintot fizetett vissza.

A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság „a magyar–szerb kulturális évadnyitó rendezvények szabadtéri családi nap és gálakoncert megrendezésére” kért támogatást, és most 1,7 millió forintot fizetett vissza.

Felfüggesztett támogatások

Tarr Zoltán május 19-ével elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifizetéseinek felfüggesztését.

Szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön továbbra olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy. Ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható – mondta a miniszter, és arra kérte azokat, akiknek „bennragadt” a pénzük az NKA-nál, hogy ne aggódjanak, meg fogják kapni a támogatást. A Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) azonban nyílt levelet írt neki és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak, amiben kifejtik:

Teljes mértékben támogatjuk a folyamatban lévő átvilágítást, és egyetértünk azzal, hogy egy új, igazságos és átlátható rendszer kialakításához szükség van a jelenlegi struktúrák hibáinak a feltárására és a felelősök elszámoltatására – fogalmaztak, de szerintük az átvilágítás „nem járhat együtt azzal, hogy a függetleneknek megítélt 2026-os működési támogatások nem jutnak el időben a pályázókhoz”. Elmondásuk szerint a támogatások visszatartása miatt már több szervezet fennmaradása került veszélybe, illetve nyári fesztiválok és programok megvalósítása is kérdésessé vált.

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Kezdőlap    Belföld    Ömlik vissza a pénz az NKA kasszájába, egyre többen mondanak le a támogatásokról

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