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Az elszíneződött Szinva
Nyitókép: Tóth-Szántai József, Facebook

Színes Szinva – Megvan a bűnös anyag

Infostart / MTI

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. (MIHŐ) karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás miatt vas-oxidos víz jutott a Szinvába, ez okozhatta a narancssárga színt.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) polgármester keddi Facebook-bejegyzésében az olvasható, hogy helyszíni vizsgálatok és az első információk alapján valószínűsíthető, hogy a Szinva elszíneződésének oka a Tatár utcai Fűtőmű területén keresendő. Mint írta, a MIHŐ egyik gőzfejlesztő kazánjánál karbantartási munkálatok zajlottak és a kazánból leengedett, vas-oxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvízelvezető rendszerbe engedték, azonban műszaki hiba vagy mulasztás miatt a víz egy része a Szinvába jutott.

A helyszínen a tűzoltóság, a rendőrség, a városgazda és az illetékes szakemberek is vizsgálatot folytattak, a jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag emberre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a szennyeződés az élővilágban károkat okozott, ezt a polgármester elfogadhatatlannak nevezte és elrendelte az eset minden körülményének kivizsgálását – olvasható a bejegyzésben.

Tóth-Szántai József azonnali hatállyal arra kérte a MIHŐ ügyvezetőjét, hogy adjon részletes tájékoztatást a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló eset a jövőben előforduljon. Hozzátette: a miskolciak joggal várják el, hogy a város természeti értékeit megóvják, ebben pedig „nem lehet kompromisszum".

A vizsgálat eredményéről és a szükséges intézkedésekről a polgármester tájékoztatni fogja a nyilvánosságot – írta.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Színes Szinva – Megvan a bűnös anyag

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