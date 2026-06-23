Színes Szinva – Megvan a bűnös anyag

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) polgármester keddi Facebook-bejegyzésében az olvasható, hogy helyszíni vizsgálatok és az első információk alapján valószínűsíthető, hogy a Szinva elszíneződésének oka a Tatár utcai Fűtőmű területén keresendő. Mint írta, a MIHŐ egyik gőzfejlesztő kazánjánál karbantartási munkálatok zajlottak és a kazánból leengedett, vas-oxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvízelvezető rendszerbe engedték, azonban műszaki hiba vagy mulasztás miatt a víz egy része a Szinvába jutott.

A helyszínen a tűzoltóság, a rendőrség, a városgazda és az illetékes szakemberek is vizsgálatot folytattak, a jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag emberre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a szennyeződés az élővilágban károkat okozott, ezt a polgármester elfogadhatatlannak nevezte és elrendelte az eset minden körülményének kivizsgálását – olvasható a bejegyzésben.

Tóth-Szántai József azonnali hatállyal arra kérte a MIHŐ ügyvezetőjét, hogy adjon részletes tájékoztatást a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló eset a jövőben előforduljon. Hozzátette: a miskolciak joggal várják el, hogy a város természeti értékeit megóvják, ebben pedig „nem lehet kompromisszum".

A vizsgálat eredményéről és a szükséges intézkedésekről a polgármester tájékoztatni fogja a nyilvánosságot – írta.