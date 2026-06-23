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Nyitókép: Pixabay

Egyelőre leállt az újpesti stadion ügye, jó időre visszavonták az építési engedélyt

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A sportlétesítmény építési engedélyének kiadási eljárását legfeljebb fél évre függesztették fel, ráadásul éppen a tulajdonos és építtető Mol kezdeményezésére.

Az építésügy június 8. napjától szünetelteti az Újpest FC új stadionjának építési engedélyre vonatkozó eljárását – írja Nagy Dávid MKKP-s önkormányzati képviselő Facebook-oldalán megjelent poszt nyomán a hvg.hu. A képviselő hozzáteszi: az eljárást az építtető kérelmére függesztették fel.

„Az építtető esetünkben a Fóti út 141. Kft., amit időközben ingatlannal együtt megvett az Új Lila Labdarúgó Kft., aminek a tulajdonosa a Mol” – írja Nagy Dávid. Az építtető legfeljebb féléves szüneteltetést kérhet, hogy ezzel a lehetőséggel miért élt, az önkormányzati képviselő szerint egyelőre rejtély, tekintve, hogy eddig a cél kifejezetten a gyors kivitelezés volt.

Posztjában úgy fogalmaz, hogy a szüneteltetés kezdeményezése szembemegy az eddigi stratégiával, ami a kiemeléssel együtt egy erőltetett, felülről diktált (és még feljebbről támogatott) folyamat volt, a lakosság esetenkénti látszólagos bevonásával. Nagy Dávid elképzelhetőnek tartja, hogy a kormányváltás miatt lépett a Mol, mivel nem akarnak olyan építési engedéllyel dolgozni, amit a választás és az új kormány megalakulása közötti időszakban adtak ki.

A lap emlékeztet: 2024. elején derült ki, hogy a Mol megvásárolja az Újpest FC-t, és 2025. nyarán jelentették be, hogy a klub új stadiont építene. Az olajtársaság június közepén kötött előszerződést a Fóti út 141. szám alatt található, több mint 180 ezer négyzetméteres egykori gyártelep megvételére, ahová 18 ezres, akár 22 ezresre is bővíthető stadiont terveztek.

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Kezdőlap    Belföld    Egyelőre leállt az újpesti stadion ügye, jó időre visszavonták az építési engedélyt

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