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Nyitókép: Pixabay

Lezuhant és meghalt a magyar élsportoló

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Életének 33. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Németh Zsanett Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes birkózó.

Az évek óta Bulgáriában élő sportoló haláláról az arenasport.bg internetes oldal számolt be. Mint írják, az UTE korábbi versenyzője Szófiában 11. emeleti lakásának erkélyéről a mélybe zuhant.

Németh Zsanett 2011-ben kadet világbajnokságot nyert, ezzel ő lett az első magyar női birkózó, aki vb-aranyérmet szerzett. Később többek között három U23-as Európa-bajnoki címet gyűjtött, közben már korán bemutatkozott a felnőtt mezőnyben és 76 kg-ban kijutott 2016-os riói olimpiára, melyen a tizedik helyen végzett. Felnőtt karrierje legnagyobb sikerét a 2017-es belgrádi Európa-bajnokságon érte el, amelyen egészen a döntőig menetelt és végül a második helyen zárt, majd a 2019-es kontinensviadalon bronzérmes volt. Legjobb felnőtt világbajnoki szereplését 2018-ban a budapesti Papp László Arénában produkálta, ahol nagyszerű birkózással az elődöntőbe jutott, ott pedig egyenrangú partnere volt a törökök címvédőjének, Yasemin Adarnak, egészen addig, amíg a térde meg nem sérült, ami miatt a másnapi bronzmérkőzésen nem léphetett szőnyegre és az ötödik lett.

A nehézsúlyú birkózó 2021-ben versenyzett legutóbb világversenyen, 2022-ben költözött Bulgáriába, ahol néhány hete megnyerte az országos bajnokságot. Az arenasport cikke szerint Németh nemrég a CSZKA Szófiához igazolt, s a klub kifizette volna azt a 10 ezer svájci frankos díjat, mely által bolgár színekben indulhatott volna a világ- és Európa-bajnokságokon. Viszont az utóbbi időszakban Németh Zsanett - az MTI információi szerint - már a hazatérését tervezte.

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