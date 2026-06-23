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MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 11: Mexico goalkeeper Guillermo Ochoa gestures before the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa at Mexico City Stadium on June 11, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by MB Media/Getty Images)
Nyitókép: MB Media/Getty Images)

Még egyszer pályára lép a vb egyik „nagy öregje”

Infostart / MTI

A hatodik világbajnokságán résztvevő Guillermo Ochoa lesz a mexikói labdarúgó-válogatott kezdő kapusa a csehek elleni utolsó csoportmérkőzésen.

A 40 éves hálóőr ezzel az negyedik vb-jén lép pályára – 2006-ban és 2010-ben csak a cserepadon ült – és már bejelentette, hogy a tornát követően visszavonul.

A kapus így most hazai környezetben, Mexikóvárosban búcsúzhat a közönségtől, karrierje 153. válogatottbeli fellépésén.

A társházigazdák a vb nyitómérkőzésén 2–0-ra győzték le a a Dél-afrikai Köztársaság együttesét, majd 1–0-ra nyertek a dél-koreaiak ellen, így már biztosan csoportelsőként ott vannak a legjobb 32 között.

A csehek elleni összecsapást magyar idő szerint csütörtökön hajnali 3.00 órakor rendezik, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

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