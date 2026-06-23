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A Dunaferr Dunai Vasműve 2023. február 16-án. A Dunaferr felszámolója januárban három hónapos működési szerződést kötött a brit-indiai Liberty Steel acélipari vállalattal, a társaság vizsgálja a vasmű további üzemeltetésének lehetőségét. A kormány februárban arról döntött, hogy hat hónapon keresztül kifizeti a Dunaferr dolgozóinak bérét.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Szomorú fordulat a Dunaferrnél

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Ismét teljesen leállt az üzem, rövid ideig tartott csak ki a megmentési kísérlet, a legrosszabbtól tart a szakszervezet.

Június közepén megszűnt annak a 63 főnek az állása az egykori Dunaferrnél, akiknek az volt a feladatuk, hogy a vasmű gyártási egységeit üzemeltessék a meleg- és a hideghengerműben, illetve a fémbevonó gyáregységekben – írta a Népszava.

Ezeket a dolgozókat január elején még azért hívták vissza és bízták meg a munkával, hogy a cég iránt érdeklődő befektetőknek bemutassák, lényegében prezentálják a létesítmények működtethetőségét
– mondta a lapnak Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke. Ezeket a dolgozókat határozott idejű munkaviszonnyal vették fel, és a szerződésüket kétszer már meghosszabbították, de ez ennek a hónapnak a közepén elmaradt.

„Emiatt ismét ki kell jelenteni, hogy a gyár megint teljes egészében leállt, semmilyen termelő vagy működést mutató tevékenységet nem végez. Így immár csak azok maradtak a telephelyen, akik a kritikus, semmilyen körülmények között felügyelet nélkül nem hagyható berendezéseket őrzik” – tette hozzá. Ez a magállomány mintegy 350-400 alkalmazottat jelent.

Ez a fejlemény az érdekvédelem képviselője szerint arra enged következtetni, hogy a felszámoló immár megindítja a tényleges eljárást, ami akkor valóban a cég sokat „megénekelt” végét jelenti majd. A lehetséges jövővel kapcsolatban most semmilyen forgatókönyv nem ismert számukra.

Az acélmű megmentésére becslések szerint több mint 100 milliárd forintnyi állami ráfordítás ment el, ám ennek ellenére sem sikerült stabilizálni a társaság helyzetét. Legutóbb (a korábbi) kormányzat még az indiai a brit-indiai Liberty Steel-csoportban bízott, ám a befektető ahelyett, hogy érdemi termelést biztosított volna, további támogatásokat igényelt, és eladta az egyébként igen értékes szén-dioxid-kvótákat. Ez a lépés végleg a teljes krízis felé tolta a vállalatot. A folyamat vége az lett, hogy tavaly nyáron mintegy 2700 embert küldtek el egyszerre, ami lényegében megpecsételte a vállalatcsoport sorsát.

Magyar Zoltán szavai szerint az érdekképviselethez érkezett februári visszajelzések szerint az elküldött emberek kevesebb mint fele, alig 1100 fő talált eddig új munkát.

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