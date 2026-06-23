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Egy lángoló autó sötét háttér előtt.
Nyitókép: Unsplash

Már füstölt az autó, mikor begurult a benzinkútra, pillanatokkal később felcsaptak a lángok – videó

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A kigyulladt jármű ráadásul a benzinkút épületének is nekiütközött.

Nem szokványos közlekedési incidens történt június 19-én délután az M0-s autóúton, Szigetszentmiklós közelében: egy személyautó motorteréből menet közben füst kezdett szivárogni, a sofőr pedig a legközelebbi benzinkútnál próbált segítséget találni – írja a hvg.hu.

A sofőr behajtott a kútra, majd kiszállt az autóból, ami nem sokkal később ki is gyulladt, a lángok gyorsan terjedtek a motortérben.

Mindezek mellett az autó gurulni kezdett és nekiütközött a töltőállomás épülete előtt lehelyezett hirdetésnek. A becsapódás olyan erejű volt, hogy az üzlet több ablaka betört és az árukészlet is megrongálódott.

A kiérkező tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat, így a tűz szerencsére nem terjedt át sem az épületre, sem pedig a töltőberendezésekre. Ha így történt volna, sokkal súlyosabb baleset is kerekedhetett volna a dologból.

Az incidens során senki sem sérült meg, a rendőrség viszont szabálysértési eljárást indított. A Pest vármegyei rendőrség videót is megosztott a történtekről Facebook-oldalán:

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Kezdőlap    Belföld    Már füstölt az autó, mikor begurult a benzinkútra, pillanatokkal később felcsaptak a lángok – videó

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