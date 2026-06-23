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Nyitókép: Unsplash.com

Ebben a sapkában nem lesz köszönet – várható időjárás

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Változás csupán a záporok, zivatarok számában jelentkezik: jóval kevesebb helyen várható csapadék a nagy melegben.

Kedden a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. A nyugati és keleti határszélen, valamint a középső megyékben lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északias szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.

A HungaroMet tájékoztatása szerint a záporokat lassan egy „sapka” gátolja; persze nem szó szerint kell ezt érteni, de a következő napokban egyre inkább kedvezőtlenné válnak a feltételek záporok, zivatarok kialakulásához. Ennek pedig az az oka, hogy a tőlünk nyugatra elhelyezkedő masszív magassági gerinc, anticiklon hazánk irányába terjeszkedik – írják a Facebook-oldalukon.

A magasban erőteljesebb lesz a melegedés, mint az alsóbb légrétegekben, ez pedig stabil légrétegződést, inverziós záróréteget eredményez. Az emelkedő légrészecskék egy ponton túl (záróréteg) nem tudnak magasabbra törni, mivel a felhajtó erő addig hat (addig pozitív), amíg a légrész melegebb és kisebb sűrűségű a környezeténél – magyarázzák.

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