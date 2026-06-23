ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.7
usd:
308.78
bux:
0
2026. június 23. kedd Zoltán
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke beszédet mond a klub alapításának 125. évfordulója alkalmából a Fradi volt, Fradi lesz, míg a Földön ember lesz mottó jegyében a Groupama Arénánál tartott ünnepségen 2024. május 3-án.
Nyitókép: Kovács Tamás

Kubatov Gábor szerint több út áll előtte, de még kivár

Infostart

A Ferencváros elnöke, a Fidesz korábbi pártigazgatója és alelnöke egy interjúban beszélt az úgynevezett Fradiváros beruházás körüli feljelentésről, a zöld-fehér klub igencsak bizonytalan jövőjéről és az elvesztett választásokról.

Nyilvánvalóan a Ferencvárost is érinti a kormányváltás, amivel kapcsolatban Kubatov Gábor klubelnök közölte: kifejezetten jó viszonyt ápol az új sportállamtitkárral, szerinte kölcsönös tisztelet van köztük. Nyáron lesz egy találkozójuk, amikor tisztázni tudják legalább a fő irányokat. Sok mindenról szó lesz várhatóan, többek között a „magyarszabályról” is – fogalmazott a Blikknek adott interjúban.

„ Van egy-két vitatott játékosunk, akik tavaly letették az állampolgársági esküt, magyarok lettek, de lehet, hogy a következő szezonban már nem fognak magyarnak minősülni. És ezzel az egésszel nem lenne semmi baj, de nekem van egy elvi álláspontom, hogy a visszamenőleges jogalkotás nem túl tisztességes. Ez a politikában is igaz, meg a sportban is. De ugyanilyen problémás kérdés szerintünk a tévéközvetítési jogokból befolyó összeg elosztása. Mert ha a tavalyi szezon harminc legnézettebb tévés meccséből huszonkilenc a Fradi meccse volt, akkor mi miért kapunk ugyanannyi pénzt a közvetítésekből, mint mondjuk a Zalaegerszeg? És akkor Szerencsejáték Zrt. vagy az MVM támogatásáról még nem is beszéltünk. Közel háromezer sportoló van a klubban, nagyjából háromszáz edzővel. Az háromszáz család. Nekik nem tudom azt mondani most, hogy talán bejön a várt pénz, talán nem...” – mondta az anyagiakról Kubatov Gábor.

A negyvenvalahány fős játékoskeretükeet a labdarúgásban le kell csökkenteni nagyjából harmincra.

Mint mondta, a játékosokba sokat fektettek, viszonylag olcsón vették, majd próbálták kölcsönadni őket, befuttatni a sportolókat, és ezen pénzt keresni. „Ez egy virágzó üzlet volt. Mert amióta Hajnal Tomival dolgozunk, azóta összességében 13 millió eurót, vagyis 4,6 milliárd forintot kerestünk” – mondta.

A vízilabda- és kézilabda-eredményeikkel kapcsolatban megjegyezte: azoknak a csapatoknak jól körülhatárolt, szponzorok által megtámogatott költségvetése van, és csodálkozna, ha a kormányzatnak nem kellenének az eredményeik és az általuk behozott büszkeség.

A Fradivárossal kapcsolatos vizsgálatról azt mondta, a klub nem egy gittegylet, nem csinálhatnak azt a pénzzel, amit csak akarnak. Az a beruházás Kubatov Gábor szerint egy alaposan előkészített projekt, ami az európai gazdasági helyzet változása, illetve a magyarországi beruházások leállítása miatt nem valósulhatott meg a 25 milliárd forintos állami támogatás ellenére sem. „De a Fradivárosra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van, méghozzá pont úgy, hogy a magyar állam az adott támogatást nekünk megadta. Ezért aztán minden vizsgálat elé, minden nyomozás elé én tiszta szívvel és teljesen transzparensen állok oda” – fogalmazott.

Robbie Keane távozásával kapcsolatban azt mondta, az edző szerette a várost és a csapatot, de a kisebb kerettel és a csökkenő bérköltségekkel, a csak ingyenesen igazolható játékosokkal nem akarta folytatni a Ferencvárosnál, az ő karrierje ugyanis most felfelé ível, nem lehet megtörni.

Kubatov Gábor újra jelölteti magát klubelnöknek a Fradi őszi tisztújító kongresszusán, de ha a klubnak ez lenne az érdeke, hogy olyan tulajdonos, olyan szponzor, olyan ember kerüljön oda, aki méltó arra a posztra, akkor hátrébb tudna lépni.

Megtette ezt a Fidesznél, a kongresszusán lemondott a pártelnöki és alelnöki posztjáról – erről

Orbán Viktorral volt egy jó beszélgetése, elfogadta a döntését.

„25 éve dolgozom ebben a szolgálatban, és ezalatt nem voltam egy hétnél soha többet nyaralni. Az erőm végére jutottam, és a politikából kilépni, szerintem úgy, hogy az ne legyen mondjuk árulás egy közösséggel szemben, ciklusról ciklusra lehet” – mondta, hozzátéve, hogy szeretne időt tölteni a Balatonnál és az Adrián, elolvasná az eddig félretett könyveit és megtanulna például korcsolyázni.

A Fidesz választási vereségének számos okát látja, az interjúban azt említette meg, hogy az ellenfelük jobban használta a közösségi médiát.

A „hogyan továbbal” kapcsolatban Kubatov Gábor elmondta: a politikai tisztségeiről való lemondás után, a Fradinál végzett társadalmi munka mellett egyelőre kivár.

„Nagyon sok ajánlatom és érdekes ötletem van. Más pártot szolgálni nem akarok, pedig lenne politikai lehetőség is, úgyhogy egyelőre várok. Huszonöt év alatt az ember sok mindent megtanult, lenne céges ötletem is, de még várok” – mondta, megjegyezve, hogy előbb túl lenne az említett el nem olvasott könyveken.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Kubatov Gábor szerint több út áll előtte, de még kivár

sport

ferencváros

kubatov gábor

fidesz

fradiváros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Közmédia, EU-pénzek, politikai reklámok, üzemanyagár – forró nap vár a parlamentre

Közmédia, EU-pénzek, politikai reklámok, üzemanyagár – forró nap vár a parlamentre

A hétfői viták után a képviselők kedden többek között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról is dönthet az Országgyűlés kedden.
 

Magyar Péter: az új szuperhatóság „mindent látni fog és elhozza a várt eredményeket”

Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet

Magyar Péter: Sulyok Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz államfő

Megjelent a szöveg – Sulyok Tamás, a képviselők, az alkotmánybírók, a közpénz ügyében jön Alaptörvény-módosítás

Az Amnesty az államfő elmozdításának módját bírálja

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.23. kedd, 18:00
Apáti Ferenc
a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kétharmadot szereztek az elektromos hajtású autók Európában

Kétharmadot szereztek az elektromos hajtású autók Európában

Tovább nőtt az európai autópiac májusban, miközben az elektromos és hibrid modellek már egyértelműen meghatározzák a keresletet. A hagyományos európai gyártók eközben egyre erősebb versennyel szembesülnek a gyorsan terjeszkedő kínai márkák részéről, de egyelőre továbbra is ők dominálják a piacot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így alakult a forint sorsa reggelre: mi történt a magyar fizetőeszközzel?

Így alakult a forint sorsa reggelre: mi történt a magyar fizetőeszközzel?

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

BBC
Business Sport Travel Science
Labour MPs mull leadership challenge to prevent Burnham 'coronation'

Labour MPs mull leadership challenge to prevent Burnham 'coronation'

Two senior party figures are considering bids in order to ensure the next leader's policy ideas are tested in a race.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 23. 06:24
Erling Haaland is duplázott, háromból kettőt ő rúgott
2026. június 23. 04:25
Győzelmet ért Kylian Mbappé duplája, a viharszünet sem jelentett akadályt
×
×