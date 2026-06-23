Kubatov Gábor szerint több út áll előtte, de még kivár

Nyilvánvalóan a Ferencvárost is érinti a kormányváltás, amivel kapcsolatban Kubatov Gábor klubelnök közölte: kifejezetten jó viszonyt ápol az új sportállamtitkárral, szerinte kölcsönös tisztelet van köztük. Nyáron lesz egy találkozójuk, amikor tisztázni tudják legalább a fő irányokat. Sok mindenról szó lesz várhatóan, többek között a „magyarszabályról” is – fogalmazott a Blikknek adott interjúban.

„ Van egy-két vitatott játékosunk, akik tavaly letették az állampolgársági esküt, magyarok lettek, de lehet, hogy a következő szezonban már nem fognak magyarnak minősülni. És ezzel az egésszel nem lenne semmi baj, de nekem van egy elvi álláspontom, hogy a visszamenőleges jogalkotás nem túl tisztességes. Ez a politikában is igaz, meg a sportban is. De ugyanilyen problémás kérdés szerintünk a tévéközvetítési jogokból befolyó összeg elosztása. Mert ha a tavalyi szezon harminc legnézettebb tévés meccséből huszonkilenc a Fradi meccse volt, akkor mi miért kapunk ugyanannyi pénzt a közvetítésekből, mint mondjuk a Zalaegerszeg? És akkor Szerencsejáték Zrt. vagy az MVM támogatásáról még nem is beszéltünk. Közel háromezer sportoló van a klubban, nagyjából háromszáz edzővel. Az háromszáz család. Nekik nem tudom azt mondani most, hogy talán bejön a várt pénz, talán nem...” – mondta az anyagiakról Kubatov Gábor.

A negyvenvalahány fős játékoskeretükeet a labdarúgásban le kell csökkenteni nagyjából harmincra.

Mint mondta, a játékosokba sokat fektettek, viszonylag olcsón vették, majd próbálták kölcsönadni őket, befuttatni a sportolókat, és ezen pénzt keresni. „Ez egy virágzó üzlet volt. Mert amióta Hajnal Tomival dolgozunk, azóta összességében 13 millió eurót, vagyis 4,6 milliárd forintot kerestünk” – mondta.

A vízilabda- és kézilabda-eredményeikkel kapcsolatban megjegyezte: azoknak a csapatoknak jól körülhatárolt, szponzorok által megtámogatott költségvetése van, és csodálkozna, ha a kormányzatnak nem kellenének az eredményeik és az általuk behozott büszkeség.

A Fradivárossal kapcsolatos vizsgálatról azt mondta, a klub nem egy gittegylet, nem csinálhatnak azt a pénzzel, amit csak akarnak. Az a beruházás Kubatov Gábor szerint egy alaposan előkészített projekt, ami az európai gazdasági helyzet változása, illetve a magyarországi beruházások leállítása miatt nem valósulhatott meg a 25 milliárd forintos állami támogatás ellenére sem. „De a Fradivárosra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van, méghozzá pont úgy, hogy a magyar állam az adott támogatást nekünk megadta. Ezért aztán minden vizsgálat elé, minden nyomozás elé én tiszta szívvel és teljesen transzparensen állok oda” – fogalmazott.

Robbie Keane távozásával kapcsolatban azt mondta, az edző szerette a várost és a csapatot, de a kisebb kerettel és a csökkenő bérköltségekkel, a csak ingyenesen igazolható játékosokkal nem akarta folytatni a Ferencvárosnál, az ő karrierje ugyanis most felfelé ível, nem lehet megtörni.

Kubatov Gábor újra jelölteti magát klubelnöknek a Fradi őszi tisztújító kongresszusán, de ha a klubnak ez lenne az érdeke, hogy olyan tulajdonos, olyan szponzor, olyan ember kerüljön oda, aki méltó arra a posztra, akkor hátrébb tudna lépni.

Megtette ezt a Fidesznél, a kongresszusán lemondott a pártelnöki és alelnöki posztjáról – erről

Orbán Viktorral volt egy jó beszélgetése, elfogadta a döntését.

„25 éve dolgozom ebben a szolgálatban, és ezalatt nem voltam egy hétnél soha többet nyaralni. Az erőm végére jutottam, és a politikából kilépni, szerintem úgy, hogy az ne legyen mondjuk árulás egy közösséggel szemben, ciklusról ciklusra lehet” – mondta, hozzátéve, hogy szeretne időt tölteni a Balatonnál és az Adrián, elolvasná az eddig félretett könyveit és megtanulna például korcsolyázni.

A Fidesz választási vereségének számos okát látja, az interjúban azt említette meg, hogy az ellenfelük jobban használta a közösségi médiát.

A „hogyan továbbal” kapcsolatban Kubatov Gábor elmondta: a politikai tisztségeiről való lemondás után, a Fradinál végzett társadalmi munka mellett egyelőre kivár.

„Nagyon sok ajánlatom és érdekes ötletem van. Más pártot szolgálni nem akarok, pedig lenne politikai lehetőség is, úgyhogy egyelőre várok. Huszonöt év alatt az ember sok mindent megtanult, lenne céges ötletem is, de még várok” – mondta, megjegyezve, hogy előbb túl lenne az említett el nem olvasott könyveken.