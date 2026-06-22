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2026. június 22. hétfő Paulina
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INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő

2026. június 22. 18:00
N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő

Podcastok

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Audio tartalmak

2026. június 22. 18:33
Horváth Péter: ötödiktől felfelé lehetne összevonni osztályokat
2026. június 22. 18:00
N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
2026. június 22. 17:45
A Családi Hét magazin 2026. június 22-i adása
2026. június 22. 17:26
Az Adóinfó magazin 2026. június 22-i adása
2026. június 22. 17:19
Gálik Zoltán: kérdés, milyen lesz a britek és Európa kapcsolata a kormányfőváltás után
2026. június 22. 17:05
Az Ötkarika magazin 2026. június 19-i adása
2026. június 22. 15:50
A Vívópercek magazin 2026. június 22-i adása
2026. június 22. 15:47
Szociális bérlakásokat alakítanak ki egy elhagyatott fővárosi iskolaépületben
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