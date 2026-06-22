„Nem erre adtunk felhatalmazást!” – tiltakoznak a kormány egyik intézkedése miatt
Aréna
N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
2026. június 22. 18:00
N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
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