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Az ÖBB-től kölcsön kapott vonatkocsik magyar forgalomban
Nyitókép: Facebook/MÁV-csoport

Vissza kellett küldeni több ÖBB-kocsit Bécsbe – itt a magyarázat

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A MÁV a nyári csúcsforgalom igényeit próbálja kielégíteni a kölcsönzött járművekkel.

Még május 19-én jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy a MÁV osztrák vasúti kocsikat kölcsönöz Ausztriától. Júniusban azt közölték, hogy a nyári csúcsidőszak megnövekedett utasforgalmának kiszolgálása és a magas színvonalú szolgáltatás fenntartása érdekében a MÁV megállapodást kötött az Osztrák Szövetségi Vasutakkal (ÖBB) tíz személykocsi bérléséről. Az érkezett járművek között hat olyan első osztályú kocsi található, amelyek kerékpárszállító résszel is rendelkeznek, emellett két első osztályú és két másodosztályú kocsi is forgalomba állt. A bejelentés szerint a jellegzetes ezüst-fehér járművek szeptember 20-ig futnak Magyarországon.

Ám egy videóból kiderült, hogy több kölcsönkocsi nem éppen makulátlan állapotban érkezett meg Magyarországra, némelyik graffitis volt – írta a vg.hu, amely kérdéseket küldött mások mellett az osztrák állami vasúttársaságnak, az ÖBB-nek is. A lap a válaszuk alapján azt írta, hogy a bérbe vett osztrák vasúti kocsik közül többet is vissza kellett küldeni Bécsbe.

Az ÖBB közölte: a járműveket a múlt hét végén Bécsben megtisztították, és mostanra már újra Budapesten vannak. Azt is aláhúzták, hogy minden vonat érvényes műszaki vizsgával rendelkezik, és az üzembe helyezés előtt tesztelésen is átestek.

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