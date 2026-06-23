ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.4
usd:
312.19
bux:
139000.68
2026. június 23. kedd Zoltán
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hegedûs Zsolt egészségügyi miniszter interpellációra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Hegedűs Zsolt: a plusz 500 milliárd egy részét a szakdolgozók bérére fordítják az egészségügyben

Infostart / MTI

Megnevezte az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóság vezetőjét az egészségügyi miniszter. Egy évek óta alulfinanszírozott egészségügyi rendszert kell újra helyzetbe hozni úgy, hogy a beteg kerüljön az egészségügyi ellátás fókuszába, miközben az ágazat transzparensen működik – mondta Hegedűs Zsolt egy szakmai konferencián, Budapesten.

Hegedűs Zsolt kiemelte, az egészségügy a jelen kormányzat alatt prioritást élvez, az ágazat a „felső polcra” került.

Bejelentette: Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember fogja vezeti az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóságot, amely hivatal független lesz a minisztériumtól és feladata a minimumfeltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése, az innovációs és kutatás összehangolása.

A miniszter megerősítette azt is, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kaló Zoltán vezetésével valódi biztosító lesz az eddigi „egyszerű kifizetőhely helyett”.

Hegedűs Zsolt azt mondta, a világon mindenhol kihívás a gazdasági lehetőségek és a gyorsan elérhető egészségügyi ellátás közötti egyensúly megteremtése, de a magyar ágazat mind nominálisan, mind GDP-arányosan alulfinanszírozott.

Hozzátette: a kormányzat által ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére fogják költeni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hegedűs Zsolt: a plusz 500 milliárd egy részét a szakdolgozók bérére fordítják az egészségügyben

egészségügy

hatóság

minőség-ellenőrzés

hegedűs zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály jegybankelnök: további kamatcsökkentések jöhetnek a nyár folyamán

Varga Mihály jegybankelnök: további kamatcsökkentések jöhetnek a nyár folyamán
A jegybankelnök szerint a kulcs most az iráni helyzet aktuális rendeződése, az inflációs kép ma már sokkal kedvezőbb, mint tavasszal volt. Szólt az árréskorlátozás jövőjéről, szerinte már annak kivezetése sem veszélyeztetné a folyamatokat. Kamatcsökkentési „mini ciklusban” vagyunk, a 25 pontos csökkentés után nem fognak megállni őszig – mondta Varga Mihály, miután 6,00 százalékra csökkentették az alapkamatot.
 

A monetáris tanács 6,00 százalékra csökkentette az alapkamatot

Itt a kamatdöntés hatása a forintra

Megszavazta az Országgyűlés: búcsú a védett üzemanyagártól

Megszavazta az Országgyűlés: búcsú a védett üzemanyagártól

Az Országgyűlés döntött a védett üzemanyagár kivezetését tartalmazó törvényjavaslatról. Előzőleg elfogadták a vizsgálóbizottságok megerősítését és a korrupcióellenes 110 oldalas csomagot is, benne a vagyonnyilatkozatok szigorításával és a kekvák megszüntetésével.
 

Hegedűs Zsolt: a plusz 500 milliárd egy részét a szakdolgozók bérére fordítják az egészségügyben

Vagyonnyilatkozatok szigorítása, kekvák megszüntetése – elfogadta az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Elővezethetik, aki nem megy be: erős felhatalmazást kaptak az országgyűlési vizsgálóbizottságok

Megszavazta az Országgyűlés: így alakul át a közmédia – kiválik például a távirati iroda

Magyar Péter: „elárulták a hazájukat”

Kulcsfontosságú, kétharmados ügyekben is döntött az Országgyűlés – itt a lista

Magyar Péter a parlamentben: hazánk újra „elrabolt Nyugat” lett

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.23. kedd, 18:00
Apáti Ferenc
a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Vlagyimir Putyin orosz elnök végzős hallgatók előtt mondott keddi beszédében kijelentette, mivel Ukrajna az orosz polgári infrastruktúrát támadja, neki nincs oka arra, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel. Putyin szerint nem Oroszország indította a háborút, hanem a Nyugat provokálta Moszkvát, mikor az a saját érdekeit akarta érvényesíteni. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint Tu–160-as stratégiai bombázókkal tartottak tesztrepülést NATO-tagországok közelében, de nemzetközi vizek felett. A gyakorlat során más országok vadászgépei is felszálltak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő bejelentés a magyar bázisról: olyan csúcsfegyverek álltak szolgálatba, amiktől megremeg az égbolt

Elképesztő bejelentés a magyar bázisról: olyan csúcsfegyverek álltak szolgálatba, amiktől megremeg az égbolt

Az ünnepség egyben a svéd-magyar katonai együttműködés húszéves évfordulójáról is megemlékezett.

BBC
Business Sport Travel Science
UK's biggest train operator warns against travel tomorrow as temperatures climb

UK's biggest train operator warns against travel tomorrow as temperatures climb

It has been the hottest day of the year so far in Scotland and Northern Ireland, while a rare red alert for extreme heat begins tomorrow in parts of England and Wales.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 23. 16:26
Lemond és visszavonul a közélettől egy fideszes politikus
2026. június 23. 16:14
Totális ellenőrzés alatt Budapest: Pride-készültségben a rendőrség
×
×