Hegedűs Zsolt: a plusz 500 milliárd egy részét a szakdolgozók bérére fordítják az egészségügyben

Hegedűs Zsolt kiemelte, az egészségügy a jelen kormányzat alatt prioritást élvez, az ágazat a „felső polcra” került.

Bejelentette: Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember fogja vezeti az Egészségügyi Minőségellenőrzési Hatóságot, amely hivatal független lesz a minisztériumtól és feladata a minimumfeltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése, az innovációs és kutatás összehangolása.

A miniszter megerősítette azt is, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kaló Zoltán vezetésével valódi biztosító lesz az eddigi „egyszerű kifizetőhely helyett”.

Hegedűs Zsolt azt mondta, a világon mindenhol kihívás a gazdasági lehetőségek és a gyorsan elérhető egészségügyi ellátás közötti egyensúly megteremtése, de a magyar ágazat mind nominálisan, mind GDP-arányosan alulfinanszírozott.

Hozzátette: a kormányzat által ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére fogják költeni.