Ezekre a területekre csoportosítana pénzt azonnal az egészségügyi államtitkár

Buga László államtitkár az keddi IME Egészségpolitika és egészségügyi rendszerek konferencián, előadását megelőzően kiemelte, hogy az új minisztérium felállításán és funkcióinak feltöltésén jelenleg is dolgoznak, ez lassan lahad – írja a Portfolio. A költségvetés elkészítése folyamatban van, miközben a tárca megoldja a napi szinten rá zúduló operatív feladatokat.

A hazai egészségügyi rendszer átalakításakor kulcsfontosságú a nemzetközi tapasztalatok beépítése. Az ellátásszervezési hibák feltárására jó példaként szolgál a brit egészségügyet vizsgáló, a 2005 és 2009 közötti kórházi összevonások tapasztalatait összegző Francis-jelentés. A dokumentum rámutatott, hogy a betegérdekek háttérbe szorulása, a visszajelzések elhanyagolása és a defenzív vezetői magatartás súlyos rendszerszintű problémákhoz vezet.

A jelentésben megfogalmazott 290 javaslat alapjaiban változtatta meg a brit modellt.

A reformok egyik legfontosabb alapelve a hibáztatásmentesség (No Blame Culture) meghonosítása lesz, ami a hibákból való tanulásra és nem a büntetésekre, retorziókra helyezi a hangsúlyt. „A büntető jellegű, félelemre épülő rendszerek helyett egy tanulásra és biztonságra fókuszáló intézményi kultúrát kell meghonosítanunk, ahol a hibákból való tanulás a fejlődés alapja” – mondta Buga László.

Magyarország jelenleg kedvezőtlen pozíciót foglal el az Európai Unióban a születéskor várható átlagos élettartam, valamint a születéskor várható egészséges élettartam tekintetében. Utóbbi mutató alapján az ország az utolsó harmadban, hátulról a harmadik helyen áll – jelezte az államtitkár.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a célzott szakpolitikai beavatkozások komoly eredményeket hozhatnak. Jó példa erre a nemdohányzók védelméről szóló, 2011-ben bevezetett törvényi szabályozás – amely Szócska Miklós korábbi államtitkár munkájához köthető –, amelynek eredményeként a tüdődaganatos megbetegedések és a kapcsolódó halálozások száma mintegy 60 százalékkal csökkent.

A hatékony beavatkozásokhoz pontos adatokra van szükség

– emelte ki a szakember. Magyarország európai összevetésben jelentős adatvagyonnal rendelkezik: jelenleg 11 olyan központi adatbázis létezik, amely jogszabályilag szabályozott módon tartalmazza az intézmények humánerőforrás- és finanszírozási adatait, a szakmai kamarák adatbázisaival együtt pedig ez a szám a 14-et is elérheti.

A Hivatásos Egészségügyi Nyilvántartás (HÉNY) naprakész felületei pontos képet adnak a kapacitások kihasználtságáról. Az adatbázis szerint az országban található 2544 egészségügyi ellátó egységből 464 egység (mintegy 18 százalék) jelenleg nem működik, vagyis a tevékenysége humánerőforrás-hiány (orvos- vagy szakdolgozói hiány) miatt ideiglenesen vagy részlegesen szünetel.

Ez az adat azonban nem mutatja meg a teljes képet az államtitkár szerint, mivel a rendszerben jelentős a külső közreműködők jelenléte. Az egyik legnagyobb, orvosokat közvetítő magáncég adatai szerint a társaság 35 kórházban van jelen, és összesen 129 osztály működését biztosítja. Ezek közül 12-15 olyan osztály található, ahol a dolgozók több mint felét ez a külső vállalkozás biztosítja. A cég havonta 27 000-29 000 munkaórát teljesít a rendszerben, miközben a piacon lévő összes közreműködő vállalkozás által biztosított teljes óraszámot 60 000 és 70 000 óra közé becsülik.

A humánerőforrás eloszlása rendkívül egyenetlen

– mutatott rá az államtitkár hozzátéve, hogy miközben az országos átlag ezer lakosra vetítve 4,32 orvos, Budapest orvosi ellátottsága több mint háromszorosa az országos átlagnak.

A strukturális aránytalanságokat a fekvőbeteg-ellátás ágyszámainak és az orvosok számának aránya is jól szemlélteti. Míg bizonyos vidéki intézményekben komoly hiány mutatkozik, addig például a Semmelweis Egyetem kardiológiai profilú osztályain több szakorvos dolgozik, mint ahány betegágy rendelkezésre áll – jelentette ki Buga László.

Az államtitkár szerint a pontos helyzetfelmérés jelenleg is tart, ebben az egészségügyi tárca egy intézkedéssorozatot tervez, melynek első lépéseként a tárca egy részletes kérdőív segítségével méri fel a kórházak valós infrastrukturális, pénzügyi és személyi állapotát. A minisztérium célja, hogy a valós, kozmetikázatlan adatok birtokában alakítsa ki a regionális szintű ellátásszervezési stratégiát, amelyhez elengedhetetlen a kórházvezetők és a szakma transzparens, őszinte adatszolgáltatása.