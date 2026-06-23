ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.53
usd:
312.35
bux:
139301.72
2026. június 23. kedd Zoltán
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Két új CAF-villamos állt forgalomba a fővárosban.
Nyitókép: BKK

További két új CAF-villamos állt forgalomba a fővárosban

Infostart / MTI

Újabb CAF-villamosokkal gyarapodott a budapesti járműflotta: a műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően forgalomba állt a 36. és a 37. szerelvény – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Közleményük szerint a villamosok a korábban megrendelt, 51 darabos CAF-flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre és készülnek a forgalomba állásra. A következő villamosok már az üzembe helyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban járnak – írták.

Mint olvasható, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, amelyek révén Budapesten a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya negyven százalék fölé emelkedik.

Az új CAF-villamosok forgalomba állítását minden esetben összetett előkészítési folyamat előzi meg: a gyártást követő tesztelés, a gyártói műszaki ellenőrzések, a próbafutások, a megrendelői szemlék, valamint az engedélyezéshez szükséges hatósági vizsgálatok teljesítése után állhatnak forgalomba az új szerelvények. Ennek része az előírt 500 kilométeres hibamentes próbafutás és a műszaki ellenőrzések sorozata is.

A BKK közölte: a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a CAF-villamosok száma, sőt a 100. január végi forgalomba állásának köszönhetően a 3-as és a 42-es vonalon már csak CAF-ok közlekednek.

A tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezenkívül a BKK és a BKV vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is – olvasható a közleményben, amelyben rámutattak: az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez elengedhetetlenek bizonyos infrastrukturális beruházások, többek között az áramellátás fejlesztése, a vonali és végállomási átépítések, valamint a kocsiszíni kiszolgálás bővítése.

A járműbeszerzés az Európai Unió támogatásával és az állam társfinanszírozásával valósul meg, a vissza nem térítendő támogatás összege 54,15 milliárd forint.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    További két új CAF-villamos állt forgalomba a fővárosban

budapest

villamos

caf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megszavazta az Országgyűlés: búcsú a védett üzemanyagártól

Megszavazta az Országgyűlés: búcsú a védett üzemanyagártól

Az Országgyűlés döntött a védett üzemanyagár kivezetését tartalmazó törvényjavaslatról. Előzőleg elfogadták a vizsgálóbizottságok megerősítését és a korrupcióellenes 110 oldalas csomagot is, benne a vagyonnyilatkozatok szigorításával és a kekvák megszüntetésével.
 

Hosszan vitázott az Országgyűlés a polgármesterek fizetéséről

Hegedűs Zsolt: a plusz 500 milliárd egy részét a szakdolgozók bérére fordítják az egészségügyben

Vagyonnyilatkozatok szigorítása, kekvák megszüntetése – elfogadta az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Elővezethetik, aki nem megy be: erős felhatalmazást kaptak az országgyűlési vizsgálóbizottságok

Megszavazta az Országgyűlés: így alakul át a közmédia – kiválik például a távirati iroda

Magyar Péter a parlamentben: hazánk újra „elrabolt Nyugat” lett

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.24. szerda, 18:00
Novák Zoltán
a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték

Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték

Kedden Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban rendezi meg Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi Négyek újraindított csúcstalálkozóját, ahol a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfőt fogadja. A bejelentett ülésezési rend szerint folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése is, amelynek napirendjén szerepelhet a referencia-kamatstop, a politikai hirdetések szabályozása és a közmédiára vonatkozó szabályok módosítása. A háttérben ott a hétfőn meghirdetett Tisztítótűz-művelet: társadalmi egyeztetésen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló tervezet, és a 17. alaptörvény-módosítás is. Percről percre tudósítunk a fejleményekről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Estére meggyengült a forint: így áll most az euróval szemben

Estére meggyengült a forint: így áll most az euróval szemben

Így áll a forint a főbb devizákkal szemben kedden este.

BBC
Business Sport Travel Science
UK's biggest train operator warns against travel tomorrow as temperatures climb

UK's biggest train operator warns against travel tomorrow as temperatures climb

Scotland and Northern Ireland have seen their hottest days of the year so far, while a red alert for heat begins on Wednesday in parts of England and Wales.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 23. 18:38
Tarr Zoltán: ilyen lesz a közmédia
2026. június 23. 18:13
Hegedűs Zsolt: felülvizsgáljuk a meddőségi kezelések államosítását, kinyitjuk az anonim petesejt-donáció kérdéskörét
×
×