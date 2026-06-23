Naptárakat elő, megvan a Győr és a Fradi első nemzetközi kupameccsidőpontja

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta a bajnok ETO FC és a Magyar Kupa-győztes Ferencváros első fordulós Bajnokok Ligája-, illetve Európa-liga-selejtező mérkőzéseinek időpontjait.

A győriek a nyitókörben az izlandi Víkingur Reykjavíkkal találkoznak és az első meccset július 7-én, közép-európai idő szerint 21 órától vívják az izlandi fővárosban, a hazai visszavágót pedig egy héttel később (július 14.) 19 órától játsszák.

Az FTC az EL-selejtező első körének első mérkőzését július 9-én 20 órakor kezdi a Vojvodina vendégeként, egy héttel később (július 16.) pedig 20.15-től fogadja az újvidéki csapatot.