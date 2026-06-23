ARÉNA - PODCASTOK
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2026. június 23. kedd Zoltán
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke

2026. június 23. 18:00
Apáti Ferenc a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke

Podcastok

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Audio tartalmak

2026. június 23. 19:14
Névvitából egyre szélesedő lengyel–ukrán konfliktus lett
2026. június 23. 18:50
Tömeges balesetekhez küldhetik majd a mentők ezt a speciális új járművet – fotó
2026. június 23. 18:30
A Szigma, a holnap világa 2026. június 23-ai adása
2026. június 23. 18:13
Hegedűs Zsolt: felülvizsgáljuk a meddőségi kezelések államosítását, kinyitjuk az anonim petesejt-donáció kérdéskörét
2026. június 23. 18:00
Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
2026. június 23. 17:14
N. Rózsa Erzsébet az iráni helyzetről: egyre komolyabb nézetkülönbségek vannak az amerikai elnök és alelnök között
2026. június 23. 15:25
A Fővárosi Mozaik magazin 2026. június 23-i adása
2026. június 23. 13:38
Magyarics Tamás: kisebb csoda lenne, ha Irán meg tudna állapodni 60 nap alatt az Egyesült Államokkal
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