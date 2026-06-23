Meglepetés, így változnak az üzemanyagok árai a védett ár kivezetése után

Újabb fordulat történt, és ha csak részlegesen is, de újraindult az áresés a töltőállomásokon.

Kedden is ihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint holnaptól nem változik a benzin nagykereskedelmi ára,

a gázolaj azonban bruttó 6 forinttal olcsóbb lesz.

Utóbbi azért is figyelemreméltó, mert a mostani korrekcióval a dízel ára egy hét alatt már több mint 30 forinttal mérséklődött, legalább nagykereskedelmi szinten. A kiskereskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően lekövetik az árváltozásokat.

Az aktuális országos átlagárak 2026.06.23-án:

95-ös benzin – 583 Ft/liter,

gázolaj – 602 Ft/liter.