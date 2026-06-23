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Ahmed Nadhir Benbouali (j), az ETO játékosának gólöröme a labdarúgó Fizz Liga 33. utolsó fordulójában játszott Kisvárda Master Good - ETO FC mérkõzésen a kisvárdai Várkerti Stadionban 2026. május 16-án. Mellette csapattársa Nfansu Njie.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nadir Benbuali Détári Lajos örökébe lépett

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ELŐZMÉNYEK

Az ETO FC magyar bajnok csatára az első körben, az argentinok ellen nem lépett pályára. A másodikban, a jordánok ellen, a fordulás után igen, s a 69. percben megszerezte csapata egyenlítő gólját. Algéria végül 2–1-re nyert, s megmaradt a reménye a továbbjutásra. Ami a győrieknek nem igazán jó hír…

Az aktuális magyar bajnokcsapat játékosa 1986 óta nem szerzett gólt a világbajnokságon, ebben az értelemben Benbuali Détári Lajos örökébe lépett.

Az algériai csatár 2026 márciusában mutatkozott be az algériai válogatottban, Genovában, a Luigi Ferraris Stadionban, góllal debütált Guatemala ellen. Az első világbajnoki mérkőzésén is eredményes volt, mégpedig látványos fejessel. Az algériai vb-történelem mindössze második játékosa, aki csereként beállva gólt szerzett.

Az algériai válogatottnak három pontja van, miként az osztrákoknak is. A két csapat egymás ellen játszik majd június 27-én, Kansas Cityben. Aki nyer, csoportmásodikként továbbjut. Ha döntetlent játszanak, az osztrákok maradnak a második helyen, de nagy valószínűséggel mindkét csapat továbbjut.

Az ETO július 7-én és július 14-én játssza az izlandi Vikingur ellen a BL-selejtezőit, ha az algériai csapat versenyben marad a csoportkör után, legkorábban július 6-án játszik a 16 közé kerülésért.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Nadir Benbuali Détári Lajos örökébe lépett

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