Nadir Benbuali Détári Lajos örökébe lépett

Az aktuális magyar bajnokcsapat játékosa 1986 óta nem szerzett gólt a világbajnokságon, ebben az értelemben Benbuali Détári Lajos örökébe lépett.

Az algériai csatár 2026 márciusában mutatkozott be az algériai válogatottban, Genovában, a Luigi Ferraris Stadionban, góllal debütált Guatemala ellen. Az első világbajnoki mérkőzésén is eredményes volt, mégpedig látványos fejessel. Az algériai vb-történelem mindössze második játékosa, aki csereként beállva gólt szerzett.

HEADERS DON'T GET MUCH BETTER THAN THAT. ???



Nadhir Benbouali attacks the cross and powers Algeria back into the match. #WorldCup pic.twitter.com/d7Nde1voa6 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2026

Az algériai válogatottnak három pontja van, miként az osztrákoknak is. A két csapat egymás ellen játszik majd június 27-én, Kansas Cityben. Aki nyer, csoportmásodikként továbbjut. Ha döntetlent játszanak, az osztrákok maradnak a második helyen, de nagy valószínűséggel mindkét csapat továbbjut.

Az ETO július 7-én és július 14-én játssza az izlandi Vikingur ellen a BL-selejtezőit, ha az algériai csapat versenyben marad a csoportkör után, legkorábban július 6-án játszik a 16 közé kerülésért.