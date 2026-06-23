Újabb jelentős elbocsátás a különleges elektromosautó-gyártónál

Az amerikai Lucid, amely luxus elektromos autóiról ismert, most abban bízik, hogy a költségcsökkentés és az új modellek segíthetnek visszaterelni a vállalatot a nyereséges működés felé – írta a vg.hu.

Bejelentésük szerint újabb jelentős leépítést hajtanak végre, és a Lucid Group amerikai munkaerejének mintegy 18 százalékától válik meg. A Lucid nem közölte, pontosan hány dolgozót érint a döntés, de a vállalatnak tavaly év végén világszerte körülbelül 9000 alkalmazottja volt.

A vállalat közben azt is bejelentette, hogy távozik Marc Winterhoff operatív igazgató, aki korábban ideiglenes vezérigazgatóként is vezette a céget.

A Lucid már februárban is 12 százalékos létszámcsökkentést hajtott végre az Egyesült Államokban, hogy mérsékelje kiadásait és megőrizze pénzügyi tartalékait. Az elektromosautó-ipar továbbra is rendkívül tőkeigényes, miközben a vásárlók egyre inkább az olcsóbb modellek felé fordulnak.