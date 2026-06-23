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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Megszavazta az Országgyűlés: így alakul át a közmédia – kiválik például a távirati iroda

Infostart / MTI
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Elfogadta az Országgyűlés kedden a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. A köztévé és közrádió egy cégbe kerül, megszűnik az MTVA, külön és önálló cég lesz a Magyar Távirati Iroda (MTI), nyílt pályázaton választják majd ki a két nonprofit médiacég vezérigazgatóit, és létrejön a Független Közmédia Testület, amelybe 3-3-3 tagot delegálnak a kormánypártok, ellenzéki pártok és szakmai szervezetek.

Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az Országgyűlés kedden elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról szóló, tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, amely

a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
  • Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt.,
  • visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit Zrt. megalakulásával,
  • a közmédia új tulajdonosi-felügyeleti szerve pedig a Független Közmédia Testület lesz.

Az Országgyűlés 145 igen, 39 nem szavazattal fogadta el Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők előterjesztését.

Közös cégben a köztévé és közrádió

A jogszabály szerint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) beolvad a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, majd

az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. lesz, ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat.

Önálló nemzeti hírügynőkség: MTI

Visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága, megalakul a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., amely külön költségvetési bontással működik majd, és feladata lesz hírek, írott és videós tudósítások, fényképek, háttéranyagok, grafikák és dokumentációs adatok szolgáltatása a hazai és külföldi eseményekről.

Az MTI-nek a jogszabály szerint a parlamenti pártokról, más pártokról, civil szervezetekről, a kormányról, közigazgatási szervekről, önkormányzatokról, bíróságokról és ügyészségekről is tájékoztatnia kell, valamint tudósítói hálózatot kell fenntartania országos – budapesti és vármegyei szinten – a Kárpát-medence magyarlakta területein, és külföldön az ország nemzetközi kapcsolatrendszerének megfelelően.

Nyílt pályázaton választják majd ki a két nonprofit médiacég vezérigazgatóit;

kizáró ok lesz, ha valaki az előző öt évben miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester, párttisztségviselő vagy más pártpolitikai szereplő volt.

A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és az MTI költségvetését három évre szóló önálló törvényben állapítja majd meg az Országgyűlés, első alkalommal a 2028-as évtől.

Független Közmédia Testület jön létre

A megszűnő Közszolgálati Közalapítvány helyett létrejön a Független Közmédia Testület, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolja az új közszolgálati médiacégek felett.

A testület kilenc tagból áll majd: hat tagot a parlamenti képviselőcsoportok – fele-fele arányban kormánypárti és ellenzéki frakciók – jelölnek hármat pedig médiaszakmai szervezetek. Előbbieket 4 évre, de legfeljebb az új Országgyűlés megalakulásáig terjedő időtartamra, utóbbiakat két évre választják meg. A testület tagja nem lehet olyan személy, aki az előző öt évben párttisztséget viselt, pártdelegált volt, vagy más pártpolitikai tevékenységet folytatott. A testület feladata, hogy megválassza a vezérigazgatókat, döntsön a felügyelőbizottságokról, könyvvizsgálókról, ellenőrizze a gazdálkodást, jóváhagyja a nagyobb szerződéseket, és évente rendeljen független szakértői tartalmi auditot a tevékenység értékelésére.

A testület tevékenységét a költségvetési szervként működő Független Közmédia Testület Irodája segíti.

A jelenlegi MTVA helyett létrejön a Sajtóalap, amely nem a közmédia működtetését, hanem a független médiatartalom-szolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és „az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek” támogatását szolgálja.

A törvényben újrafogalmazták a közszolgálati média alapelveit is. Eszerint a közszolgálati médiaszolgáltatásnak és médiatartalom-szolgáltatásnak pártatlanul, kiegyensúlyozottan kell minőségi információkat nyújtania, függetlenül kell működnie a kormányzati, politikai és gazdasági szereplőktől, és működésének alapja a szerkesztői függetlenség tiszteletben tartása.

A közszolgálati működés alapelveit a jövőben a Közszolgálati Charta részletezi majd, ezt a Közszolgálati Tanács alkotja meg. A társadalmi felügyeleti szervként működő tizennyolc tagú tanács évente értékelné a közszolgálati médiaszolgáltató és az MTI beszámolóját, és ha nem fogadja el azt, javasolhatná az érintett vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetését.

A jogszabály héttagúvá alakítja át a jelenleg öttagú Médiatanácsot: három tagot a kormánypárti, hármat az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek, a Médiatanács elnökének a tisztsége pedig pályázat útján lesz betölthető.

A képviselőcsoportok által jelölt tagok megbízatása négy évre, az elnök megbízatása öt évre szól.

A Médiatanács tagjává és elnökévé nem választható olyan, aki a jelöltté válását megelőző 5 évben politikai párt tisztségviselője volt, állami, önkormányzati intézményben, gazdasági társaságban, választott testületben párt jelöltjeként vagy delegáltjaként töltött be tisztséget, vagy más módon pártpolitikai tevékenységet folytatott.

A Médiatanács jelenlegi tagjainak és elnökének, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA vezérigazgatójának a vezető tisztségviselői megbízatása a törvény kihirdetését követő napon megszűnik, a jogszabály többi rendelkezése a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

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Megszavazta az Országgyűlés: így alakul át a közmédia – kiválik például a távirati iroda

Megszavazta az Országgyűlés: így alakul át a közmédia – kiválik például a távirati iroda
Elfogadta az Országgyűlés kedden a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. A köztévé és közrádió egy cégbe kerül, megszűnik az MTVA, külön és önálló cég lesz a Magyar Távirati Iroda (MTI), nyílt pályázaton választják majd ki a két nonprofit médiacég vezérigazgatóit, és létrejön a Független Közmédia Testület, amelybe 3-3-3 tagot delegálnak a kormánypártok, ellenzéki pártok és szakmai szervezetek.
 

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