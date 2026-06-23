V4-ek Gödöllőn: mostantól minden EU-csúcs előtt összebeszél a négy tagállam

A kormányszóvivői közlés szerint sűrű, de gyümölcsöző találkozón vannak túl a V4-ek, akik Gödöllőn tanácskoztak kedden.

A megbeszélés legfontosabb üzenetének a vendéglátó Magyar Péter miniszterelnök az együttműködés melletti elkötelezettséget nevezte, amelynek eredménye egy erős, hiteles hangú V4 az európai döntéshozatalban, a térséget pedig a leggyorsabban fejlődőnek nevezte az EU-ban képzett munkaerővel, ipari termelési kapacitással, megfelelő gazdasági növekedéssel.

Az egyeztetésen kiemelten foglalkoztak az unió következő 7 éves költségvetésével, a közös agrárpolitika pedig kulcsa a közös fejlődésnek.

Magyar Péter átadott egy Varsó-Prága-Pozsony-Budapest vasúti tervet, amelynek további tárgyalása a pozsonyi EU-elnökség idején folytatódik majd, várja a nyitottságot a többi miniszterelnöktől.

Erősíteni kívánja digitális téren is a fejlesztéseket, közös energetikai és közlekedési folyosók létrehozatalát sürgette, de ugyanígy a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának közös támogatását, hogy Európa biztonságához és fejlődéséhez ez is hozzájárulhasson.

Jelezte, támogatja a szlovák V4-elnökségi program megvalósítását, az EU-csúcsok előtt pedig a későbbiekben, ahogy korábban, egyeztetni fogják az országok között.

Magyar Péter szerint Európa szíve most Közép-Európában dobog, emellett kéne, hogy a gazdaság motorja is ebben a térségben legyen.

Fico: erősek voltunk, újra erősek akarunk lenni

Robert Fico szlovák miniszterelnök ezután köszönetet mondott a szívélyes magyar vendéglátásért és a meghívásért, valamint a V4-elnökség továbbadásáért, amelyet Szlovákia most az év végéig birtokol. Megfogalmazása szerint a V4-elnökség arra figyelmeztet, hogy erősek voltak, és újra erősek akarnak lenni.

A V4 az ő olvasatában nemcsak döntések alanyai, de társalkotói is akarnak lenni.

Emlékszik azokra az időkre, amikor az Európai Tanács idegesen figyelte a 68 millió állampolgárt lefedő V4-együttműködés véleményét, francia és német vezetők kopogtattak az együttműködés ajtaján.

Megerősítette: az EU-csúcsok előtt lesz a V4-ek előtt koordináció.

Megígérte, nem tesznek olyan témákat az asztalra, amelyekben nem értenek egyet, a közös pontokat keresik.

A V4-elnökség négy alapvető pillére:

versenyképesség az egész EU-ban (költségvetés, kohéziós politika, közös agrárpolitika) EU-bővítés (Nyugat-Balkán és Ukrajna) a feltételek teljesítése esetén védelempolitikai és -ipari együttműködés, migrációs témájú együttműködés, schengeni határok védelme az emberek közötti kapcsolatának erősítése (a V4-ek formátumának megőrzése, V4+ formájú bővítése akár Írországig)

Végül meghirdette a következő V4-találkozót egy szlovákiai helyszínen.

Andrej Babis: jó együttműködés lesz

Andrej Babis következett. Csehország miniszterelnöke bízik benne, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködés.

Úgy fogalmazott, ez a négy ország Európa jövője.

Témákat is megnevezett:

szén-dioxid-kvóták

ír elnökség

kohézió barátai országcsoport

egyeztetés Németországgal és a NATO-val

Donald Tusk: újra él a V4

Donald Tusk Lengyelország miniszterelnökeként Magyar Péternek azt köszönte meg, hogy kormányra lépésével újra él a V4, az egyet nem értések ellenére.

Örömét fejezte ki, hogy amikor az országok nem csapták be egymást, diktálni is képesek voltak az EU-ban.

Szerinte nem kell szembemenni Európával, amikor valami nem tetszik, hanem fel kell venni egy új hangvételt és a közös pontokat, azt kell képviselni, ami összetköti az országokat akár az országokon, akár az EU-n belül.

Szerinte ez a mix nagyon jól fog működni, erről meg is van győződve, és ha megfelelő egyezséget kötnek, mindenkivel konfrontálni tudják álláspontjukat, az egyezség pedig dominálni fog más álláspontok fölött, illetve az országok közti különbségek fölött is.

Kérdések, válaszok

Mi a garanciája a V4 működésének?

Magyar Péter: alapvető probléma a lengyel-magyar kapcsolatokban keletkezett, a magyar miniszterelnök egy lengyelek számára nem vállalható politikába kezdett, gondolok az orosz kapcsolatra, illetve a lengyel politikusbűnözők befogadására. De nem érdemes beszélni a múltról, nem egy udvariassági formula, aminél tartunk. Különleges élmény volt első kormányfői látogatásom három lengyel városban.

Robert Fico: Szlovákiában az általam irányított kormány súlyos években irányította az országot, ha focizom, győzni akarok, harcolni fogok a miniszterelnök urakkal, mindent elkövetünk azért, hogy minél erősebbek legyünk.

Andrej Babis: utoljára 2021-ben működött normálisan a V4, én most optimista vagyok, be fogjuk hozni, amit elpasszoltunk.

Donald Tusk: 30 éve ismertem Orbán Viktort, sokáig jól együttműködtünk, de nagyon megváltozott, a magyarok pedig nem tűrték az ő vezetését. A magyarok nagy mértékben kifejezték a maguk véleményét. Nem azzal van a baj, hogy néhány dologban nem értünk egyet, hanem a határátlépéssel.

INFORÁDIÓ: MELY ORSZÁGOK VEHETNEK RÉSZT A V4+ FORMÁTUMBAN?

Magyar Péter: nem állandó formátuma lesz, alkalomról alkalomra meghív az elnökség velünk egyeztetve egy-egy országot. Ha Írország jön, akkor vele az EU-elnökség programját beszéljük meg.

Robert Fico: a távozó ciprusi elnökség bemutatta az első számokat, amelyek a költségvetést illeti, nagy visszhangot váltott ki egyes EU-tagállamokban, de a V4-országok nagyon hasonló állásponton vannak mind a kohézió, mind az agrárpolitika terén. A keleti régió össze van kapcsolva ezeken a területeken, ezért is lehet, hogy Írországot hívjuk a V4+ találkozóra majd, de Németországgal is lesz miről beszélni az energiaár és a migráció témájában.

Andrej Babis: az osztrák kancellárral is egyeztettünk már energiaártéren, sürgős ez a dolog, hogy meggyőzzük az álláspontunkkal az Európai Bizottságot, egy osztrák-német duóval kell találkozunk az EU vezetésével.

Donald Tusk: Lengyelország a weimari háromszögben a franciákkal és a németekkel is egyeztet, de az északi országokkal is, de hát ettől színes az európai politika. Radikálisan pragmatikusak, hatékonyak szeretnénk lenni, a szlovák V4-elnökség meghív vendégeket, egyeztetni fogunk, a V4 egyedi formátum.

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