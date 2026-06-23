Lemond és visszavonul a közélettől egy fideszes politikus

Törölte politikusi Facebook-oldalát Őri László fideszes politikus, a Baranya megyei önkormányzat elnöke – írja a Pécs Aktuál híradása nyomán a 24.hu. A politikus a lapnak arról beszélt, hogy kész lemondani a közgyűlési elnöki posztjáról és visszaadja a mandátumát.

Őri László szerint tudatos döntés, hogy 15 év után visszavonul a közélettől, erre senki sem kérte meg és előzetesen sem egyeztetett a lépésről a pártközponttal vagy Orbán Viktorral. Távozását azzal indokolta, hogy szeretne több időt a családjával tölteni. Állítása szerint tiszta lelkiismerettel távozik és nem tart tattól, hogy „elszámoltatási ügy” indulna vele szemben.

A politikus 2010-ben lett pécsi közgyűlési képviselő, 2014-ben alpolgármester, 2019-ben pedig a megyei közgyűlés elnöke.