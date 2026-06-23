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Nyitókép: Getty Images/Jozsef Zoltan Varga

Nyílt levél: „a nemzeti tőkéseknek finanszírozniuk kellene a konzervatív média működését”

Infostart / MTI

A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését – olvasható abban a nyílt levélben, amelyet kedden tett közzé Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és Ferencz Orsolya, az Orbán-kormány volt űrkutatási biztosa.

A Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya Facebook-oldalán egyaránt olvasható levélben az áll, hogy az elmúlt napokban a polgári, jobboldali médiában tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba.

„Úgy véljük, nemcsak addig kell polgári értékrendet valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, akkor kell csak igazán kitartani az értékeink mellett” – fogalmaztak.

Kifejtették, hogy a nemzeti tőkések a magyar vállalatok preferálásának korábbi kormányzati programja révén hatalmas vagyonokra tettek szert, sokszor kellett egyes nagytőkések viselkedése miatt tartania a hátát a havi fizetésből élő jobboldaliaknak, így a sajtó munkatársainak is.

„Arra kérjük hát a magyar nagytőke jobboldali értékeket fontosnak tartó képviselőit, hogy haladéktalanul kezdjenek hozzá egy minőségi jobboldali médiaportfólió finanszírozásához! Továbbá elvárjuk, hogy a média világában most állásukat vesztett szakemberek számára azonnal kínáljanak munkát, helyzetük megoldásában érdemben vállaljanak felelősséget!” – írják a nyílt levélben.

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