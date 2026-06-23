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Hack Péter egyetemi tanár, büntetőjogász beszél a Korrupció és elszámoltatás címmel tartott vitafórumon az ELTE lágymányosi kampuszán 2012. november 6-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Hack Péter: a független közjogi tisztségek védelmének gyengítése veszélyes precedenst teremthet

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hack Péter szerint több ponton is komoly alkotmányossági kérdéseket vet fel a Tisza Párt által bejelentett alkotmánymódosító csomag, miközben egyes elemei szakmailag védhetőek. A jogtudós úgy véli, a köztársasági elnök és más közjogi tisztségviselők leválthatóságának kiszélesítése veszélyes precedenst teremthet, ugyanakkor az alkotmánybírákra vonatkozó változtatások között támogatható javaslatok is szerepelnek. Hack Péter szerint egy új alkotmány megalkotásának sikere végső soron a társadalmi konszenzus és a politikai oldalak közötti megegyezés meglétén múlik.

Magyar Péter az Országgyűlés hétfői ülésén jelentette be a Tisztítótűz művelet elindítását, amelyet politikai, gazdasági és jogi akcióként jellemzett. A program célja a korrupció visszaszorítása és az állami intézmények átalakítása, ennek részeként pedig átfogó alkotmánymódosító csomagot terjesztettek elő. A tervezetet Hack Péter jogtudós vegyesen értékelte: szerinte vannak szakmailag megalapozott és támogatható elemei, ugyanakkor több rendelkezés komoly alkotmányossági aggályokat vet fel – írja az Index.

Hack Péter a legnagyobb problémát abban látja, hogy a javaslat lehetővé tenné a köztársasági elnök idő előtti eltávolítását, miközben erre szerinte nem állnak fenn alkotmányos indokok. Úgy véli,

a kormánytól független közjogi tisztségek védelmének meggyengítése veszélyes precedenst teremtene, mivel a jövőben egy kétharmados parlamenti többség hasonló módon bármely közjogi tisztségviselőt leválthatna.

Ez érinthetné többek között a köztársasági elnököt, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökét, az Állami Számvevőszék vezetőjét vagy akár a Magyar Nemzeti Bank elnökét is.

A tervezet egyes hatalmi ágakat érintő módosításai szintén vitát válthatnak ki. Magyar Péterék nyolc évben maximálnák a miniszterelnöki mandátum időtartamát, míg az országgyűlési képviselők legfeljebb tizenkét évig tölthetnék be tisztségüket. Hack Péter szerint erre nincs európai példa, és a szabályozás hosszú távon gyengítheti a parlament szerepét. Szerinte, ha mindez egy közvetlenül választott, erős jogosítványokkal rendelkező államfő intézményével párosulna, az a hatalmi egyensúly jelentős átalakulásához vezethetne.

A korrupció elleni küzdelem részeként létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt (NVVH) is. Hack Péter szerint a szervezet lényegében egy új, párhuzamos nyomozó- és ügyészi funkciókat ellátó intézményt jelentene. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy valódi hatékonyságáról csak akkor lehet majd véleményt alkotni, ha elkészülnek a működését szabályozó részletes jogszabályok.

Jelenleg számos intézmény foglalkozik korrupciós ügyekkel, ezért kérdéses, milyen többletet jelentene az új hivatal felállítása.

A csomag jelentős változásokat hozna az Alkotmánybíróság működésében is. A tervek szerint visszaállítanák a 70 éves felső korhatárt, valamint a jövőben az alkotmánybírák saját maguk választhatnák meg a testület elnökét. Hack Péter szerint a korhatár visszaállítása védhető lépés, az elnökválasztás módja pedig visszatérést jelentene az 1989 és 2010 közötti gyakorlathoz, ráadásul csökkentené a parlamenti többség közvetlen befolyását az elnök személyének kiválasztására. A módosítás következtében a jelenlegi ciklusban a tizenöt alkotmánybíróból kilenc helyére új tag kerülhetne.

A bírósági rendszer átalakítása szintén része a javaslatnak. A tervezet bevezetné az Országos Bírói Hivatal és a Kúria elnökének visszahívhatóságát, bár a részletes szabályok egyelőre nem ismertek. Emellett a bírósági igazgatást nagyobb mértékben bíznák magukra a bírákra, ami részben visszatérést jelentene a korábbi önigazgatási modellekhez. Hack Péter szerint ugyanakkor

a nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján az ilyen rendszerek gyakran az igazságszolgáltatás hatékonyságának romlásával járnak.

Magyar Péter egy új alkotmányozási folyamat elindítását is bejelentette. Hack Péter hangsúlyozta, hogy a tartósan elfogadott és legitim alkotmányok rendszerint széles politikai és társadalmi konszenzus nyomán születnek meg. Emlékeztetett arra, hogy a korábbi magyar és nemzetközi példák – köztük az Európai Unió alkotmányos szerződésének vagy a kanadai Charlottetown-egyezménynek a kudarca – azt mutatják, hogy a népszavazás önmagában nem garantálja a sikeres alkotmányozást. A jogtudós szerint a folyamat eredményességéhez társadalmi békére és a politikai oldalak közötti megegyezésre lesz szükség, ennek feltételei azonban egyelőre nem láthatók.

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Kezdőlap    Belföld    Hack Péter: a független közjogi tisztségek védelmének gyengítése veszélyes precedenst teremthet

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