NKA-botrány: hatan őrizetben

A közlemény szerint a NAV pénzügyi nyomozói korábban kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK), valamint magánszemélyeknél. Az elmúlt időszakban a tényállás teljes körű tisztázása érdekében jelentős számú tanút hallgattak ki, továbbá elemezték és értékelték a lefoglalt, nagy mennyiségű elektronikus adatot.

„Az ügyben jelentős előrelépést tettek a pénzügyi nyomozók: június 23-án bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt hat embert állítottak elő” – írta a hatóság. Hozzátették: az érintettek korábban az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az eljárás alá vont személyeket 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki – olvasható a közleményben.

„Halad előre a Hankó-botrány felderítése” – kommentálta az őrizetbe vételről szóló hírt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán hangsúlyozta: „a nyomozók munkája és a korábbi, politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átláthatóan átalakítani, szakmai alapon működővé tenni a kulturális támogatási rendszert kiépítését”.