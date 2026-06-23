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Nyitókép: Unsplash

Egyre nagyobb a baj: újabb harminc magyar településen van vízkorlátozás

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A kitartónak bizonyuló kánikula miatt megugrott a vízfogyasztás, emiatt rendkívüli intézkedéseket kellett bevezetni több zalai településen is. A szolgáltató szerint majdnem üresek a tározók, ezért a nyomáscsökkenés mellett itt-ott akár átmeneti vízhiánnyal is számolni kell.

„Bekövetkezett, amitől tartottunk, amiért kértük a II. fokú vízkorlátozás elrendelését. A tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást. A két nagy medence (Zalaszentgrót, Kehidakustány) is leürült” – írja a Zalavíz Zrt. Facebookon közzétett közleménye nyomán a HelloVidék.

A vízszolgáltató szerint az elmúlt időszak rendkívül meleg időjárása és a jelentősen megnövekedett vízfelhasználás olyan terhelést jelentett a rendszer számára, amelyet már nem tud teljes mértékben kiszolgálni. A Zalavíz Zrt. közölte:

leürült a zalaszentgróti és a kehidakustányi víztározó is, a víziközmű-rendszer tartalékai elfogytak.

Emiatt a következő napokban a térség több pontján nyomáscsökkenés, illetve szakaszosan jelentkező vízhiány is előfordulhat.

A korlátozás értelmében mostantól tilos

  • tömlővel locsolni,
  • tömlővel gépjárművet mosni,
  • valamint tömlővel udvart vagy jártát tisztítani.

A szolgáltató kéri a lakosságot, hogy a lehető legtakaréákosabban bánjanak az ivóvízzel, és csak a egszükségesebb célokra használják a vízhálózatot.

A Zalavíz Zrt. II. fokú vízkorlátozás bevezetését javasolta többek között Zalaszentgróton, Kehidakustányban, Zalaszántón, Türjén, Zalacsányban, Zalaapátiban, Nemesbükön, Szentgyörgyváron, valamint számos további zalai településen.

Az érintett települések listáján összesen közel harminc település szerepel: Almásháza, Bazsi, Bókaháza, Döbröce, Esztergályhorváti, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyalak, Vindornyszőlős, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, Zalaszentgrót és Zalaszentlászló – írja a lap.

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Kezdőlap    Belföld    Egyre nagyobb a baj: újabb harminc magyar településen van vízkorlátozás

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