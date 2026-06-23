Elfogták az Erzsébet hídról pride-zászlókat a Dunába dobó férfit

A BRFK azt írta, hogy az 58 éves mogyoródi férfit június 22-én az esti órákban otthonában fogták el, majd előállítása után rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik - közölte a rendőrség.

Karácsony Gergely főpolgármester keddi Facebook-bejegyzésében a szombaton tartandó Pride-felvonulás kapcsán azt írta: a szabadság és az elfogadás közös ügyünk.

A főpolgármester megköszönte „az ingyenreklámot annak, aki lelopta” az Erzsébet hídról a kihelyezett pride-zászlókat.

Közölte azt is, hogy a szombati felvonulás délután három órakor indul az Operától, majd az újra fellobogózott Erzsébet hídon keresztül halad a Vérmezőig.