ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.59
usd:
311.33
bux:
138669.74
2026. június 23. kedd Zoltán
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
szivárványos pride zászló
Nyitókép: Pixabay

Elfogták az Erzsébet hídról pride-zászlókat a Dunába dobó férfit

Infostart / MTI

Elfogta és gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség azt a férfit, aki az Erzsébet hídról zászlókat dobott a Dunába - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

A BRFK azt írta, hogy az 58 éves mogyoródi férfit június 22-én az esti órákban otthonában fogták el, majd előállítása után rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik - közölte a rendőrség.

Karácsony Gergely főpolgármester keddi Facebook-bejegyzésében a szombaton tartandó Pride-felvonulás kapcsán azt írta: a szabadság és az elfogadás közös ügyünk.

A főpolgármester megköszönte „az ingyenreklámot annak, aki lelopta” az Erzsébet hídról a kihelyezett pride-zászlókat.

Közölte azt is, hogy a szombati felvonulás délután három órakor indul az Operától, majd az újra fellobogózott Erzsébet hídon keresztül halad a Vérmezőig.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elfogták az Erzsébet hídról pride-zászlókat a Dunába dobó férfit

budapest

zászló

pride

erzsébet híd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megszavazta az Országgyűlés: búcsú a védett üzemanyagártól

Megszavazta az Országgyűlés: búcsú a védett üzemanyagártól

Az Országgyűlés döntött a védett üzemanyagár kivezetését tartalmazó törvényjavaslatról. Előzőleg elfogadták a vizsgálóbizottságok megerősítését és a korrupcióellenes 110 oldalas csomagot is, benne a vagyonnyilatkozatok szigorításával és a kekvák megszüntetésével.
 

Vagyonnyilatkozatok szigorítása, kekvák megszüntetése – elfogadta az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Elővezethetik, aki nem megy be: erős felhatalmazást kaptak az országgyűlési vizsgálóbizottságok

Megszavazta az Országgyűlés: így alakul át a közmédia – kiválik például a távirati iroda

Magyar Péter: „elárulták a hazájukat”

Kulcsfontosságú, kétharmados ügyekben is döntött az Országgyűlés – itt a lista

Magyar Péter a parlamentben: hazánk újra „elrabolt Nyugat” lett

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.23. kedd, 18:00
Apáti Ferenc
a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre közelebb az előrehozott választásokhoz Románia

Egyre közelebb az előrehozott választásokhoz Románia

Újabb kormányalakítási egyeztetések kezdődtek a román elnöki hivatalban kedden, miután a bukaresti parlament hétfő éjjel elutasította az Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását. Ha a törvényhozás a következő miniszterelnök-jelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bedurvul a kánikula: emelnek a riasztási fokozaton, meg fogunk főni a hőségben

Bedurvul a kánikula: emelnek a riasztási fokozaton, meg fogunk főni a hőségben

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a megfelelő folyadékpótlás kulcsfontosságú. Nem érdemes megvárni a szomjúságérzet kialakulását, a vizet folyamatosan pótolni kell.

BBC
Business Sport Travel Science
Hundreds of schools partially closed as UK braces for hottest June day on record

Hundreds of schools partially closed as UK braces for hottest June day on record

Some schools in England and Wales will be shut on Wednesday, others are closing early. Meanwhile, 40 people have drowned in France since a heatwave began last week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 23. 14:50
Harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban hamarosan
2026. június 23. 14:26
Egyre nagyobb a baj: újabb harminc magyar településen van vízkorlátozás
×
×