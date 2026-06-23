Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség

Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az ünnepségen kiemelte: a vadászgépek beszerzése mellett a magyar és a svéd népet számos szál köti össze.

Példaként említette, hogy mindkét ország tagja az Európai Uniónak és a NATO-nak, továbbá Svédországban mintegy 40 ezer magyar él a társadalom megbecsült tagjaként.

Az államtitkár a közös múltból felidézte a bátor svéd diplomata, Raoul Wallenberg emlékét, aki zsidó magyarok ezreinek deportálását akadályozta meg a második világháborúban.

„Soha nem felejtjük el, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc után Svédország 8 ezer magyar menekültet fogadott be” – tette hozzá az államtitkár.