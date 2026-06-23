Még a felszólításra sem hallgatott a lakosság, nagy baj lett belőle Dömsödön

Hétvégén egy rövid időszakra vízhiány, illetve nyomáscsökkenés alakult ki Dömsödön annak köszönhetően, hogy a hétvége alatt 54 százalékkal nőtt meg a településen az ivóvíz-felhasználás, és emiatt a tornyokból lefogyott a víz.

„Ezer köbméter vizet tudnak a tornyaink tárolni, de több mint 1600 köbméter volt a kivét. Úgy gondolom, ez annak köszönhető, hogy nagyon nagy az üdülőterületünk és ez volt az első igazán meleg hétvége, így mindenki most töltötte a medencéjét. 54 százalékkal nagyobb volt a vízfelhasználás, ami miatt nem tudtak már a kútjaink visszatölteni a toronyba, mert folyamatos volt a vízkivét. 70 ezer liter/óra termelést tudnak a kutak, ezt mind kivette a lakosság. Először egy felszólítást tettem közzé arról, hogy a medencetöltést függesszék fel, de ezt

nem vették túl komolyan,

a hétvége után láttuk, a fogyasztáson is látszott, hogy nem hagyták abba a töltést az emberek. Volt olyan, aki közkútról is töltött medencét, oda a közterület-felügyelőt küldtem ki, hogy állítsa le, mert az még ráadásul illegális is” – mondta a probléma okáról Dömsöd polgármestere.

Hozzátette: a helyzeten sokat rontott, hogy szombatról vasárnapra, éjszaka áramkimaradás volt, mert egy nagy faág elszakított egy vezetéket. Emiatt épp a hajnali órákban, amikor a lakosság alszik és visszatermelhettek volna a kutak a víztoronyba, nem volt áram, álltak szivattyúk. Bizonyos helyeken, a település magasabban fekvő területein nyomáscsökkenés volt érzékelhető még vasárnap reggel is.

A településvezető közölte: a vízhiány hossza nem érte el a 6 órát, illetve az időszak egy része éjszakára esett, a probléma pedig – az áramkimaradás is – sok helyen hajnalra megszűnt. Egyébként a hálózati rendszer rendben van Dömsödön, átlagos hétköznapokon nincs problémájuk az ivóvíz-szolgáltatással.

Tarr-Sipos Zsuzsa nem számol már a nyáron hasonló helyzettel, bár biztosan kijelenteni persze nem lehet az ilyesmit. Ráadásul a hatalmas üdülőterület azt jelenti, hogy a mintegy hatezer fős lakosság ilyenkor legalább háromezer fővel megnő, amire az ivóvízhálózatot elég nehéz felkészíteni, hiszen akkor az év többi részében pangó víz lenne a hálózatban.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.