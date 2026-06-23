ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.88
usd:
312.78
bux:
139301.72
2026. június 23. kedd Zoltán
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mosolygós nő napozik a medence szélén.
Nyitókép: Getty Images/Motortion

Még a felszólításra sem hallgatott a lakosság, nagy baj lett belőle Dömsödön

Infostart / InfoRádió

Időszakos vízhiány volt Dömsödön, melynek oka egyrészt az volt, hogy lakók a medencéiket töltötték, egy áramkimaradás pedig tetézte a helyzetet.

Hétvégén egy rövid időszakra vízhiány, illetve nyomáscsökkenés alakult ki Dömsödön annak köszönhetően, hogy a hétvége alatt 54 százalékkal nőtt meg a településen az ivóvíz-felhasználás, és emiatt a tornyokból lefogyott a víz.

„Ezer köbméter vizet tudnak a tornyaink tárolni, de több mint 1600 köbméter volt a kivét. Úgy gondolom, ez annak köszönhető, hogy nagyon nagy az üdülőterületünk és ez volt az első igazán meleg hétvége, így mindenki most töltötte a medencéjét. 54 százalékkal nagyobb volt a vízfelhasználás, ami miatt nem tudtak már a kútjaink visszatölteni a toronyba, mert folyamatos volt a vízkivét. 70 ezer liter/óra termelést tudnak a kutak, ezt mind kivette a lakosság. Először egy felszólítást tettem közzé arról, hogy a medencetöltést függesszék fel, de ezt

nem vették túl komolyan,

a hétvége után láttuk, a fogyasztáson is látszott, hogy nem hagyták abba a töltést az emberek. Volt olyan, aki közkútról is töltött medencét, oda a közterület-felügyelőt küldtem ki, hogy állítsa le, mert az még ráadásul illegális is” – mondta a probléma okáról Dömsöd polgármestere.

Hozzátette: a helyzeten sokat rontott, hogy szombatról vasárnapra, éjszaka áramkimaradás volt, mert egy nagy faág elszakított egy vezetéket. Emiatt épp a hajnali órákban, amikor a lakosság alszik és visszatermelhettek volna a kutak a víztoronyba, nem volt áram, álltak szivattyúk. Bizonyos helyeken, a település magasabban fekvő területein nyomáscsökkenés volt érzékelhető még vasárnap reggel is.

A településvezető közölte: a vízhiány hossza nem érte el a 6 órát, illetve az időszak egy része éjszakára esett, a probléma pedig – az áramkimaradás is – sok helyen hajnalra megszűnt. Egyébként a hálózati rendszer rendben van Dömsödön, átlagos hétköznapokon nincs problémájuk az ivóvíz-szolgáltatással.

Tarr-Sipos Zsuzsa nem számol már a nyáron hasonló helyzettel, bár biztosan kijelenteni persze nem lehet az ilyesmit. Ráadásul a hatalmas üdülőterület azt jelenti, hogy a mintegy hatezer fős lakosság ilyenkor legalább háromezer fővel megnő, amire az ivóvízhálózatot elég nehéz felkészíteni, hiszen akkor az év többi részében pangó víz lenne a hálózatban.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Még a felszólításra sem hallgatott a lakosság, nagy baj lett belőle Dömsödön

polgármester

vízhiány

dömsöd

tarr-sipos zsuzsa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tarr Zoltán: ilyen lesz a közmédia

Tarr Zoltán: ilyen lesz a közmédia

A cél a szabad, független közmédia, ami nem a mindenkori hatalmat szolgálja, hanem valóban a köz érdekében működik, a hiteles tájékoztatáson dolgozik, és megbízható, politikamentes intézmény - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán, miután az Országgyűlés elfogadta a közmédia intézményrendszerének átalakításáról szóló jogszabályt.
 

Megszavazta az Országgyűlés: így alakul át a közmédia – kiválik például a távirati iroda

Megszavazta az Országgyűlés: búcsú a védett üzemanyagártól

Hosszan vitázott az Országgyűlés a polgármesterek fizetéséről

Vagyonnyilatkozatok szigorítása, kekvák megszüntetése – elfogadta az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Elővezethetik, aki nem megy be: erős felhatalmazást kaptak az országgyűlési vizsgálóbizottságok

Magyar Péter a parlamentben: hazánk újra „elrabolt Nyugat” lett

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.24. szerda, 18:00
Novák Zoltán
a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre könnyebben lehet shortolni a SpaceX-et

Egyre könnyebben lehet shortolni a SpaceX-et

Egyre könnyebben és olcsóbban kölcsönözhetnek részvényeket a SpaceX árfolyamcsökkenésére spekuláló befektetők, annak ellenére is, hogy a vállalat közkézhányadának már mintegy 5–7 százalékát shortolják. Az S3 Partners adatai szerint jelenleg körülbelül 40 millió SpaceX-részvényre nyitottak short pozíciót, a piaci szereplőknek mégis a korábbinál kevesebbet kell fizetniük a papírok kölcsönzéséért, ami a kínálat bővülését jelzi.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdöbbentő figyelmeztetést küldött Putyin: ha ezt meglépik az európai országok, azonnal jön a kíméletlen válaszcsapás

Megdöbbentő figyelmeztetést küldött Putyin: ha ezt meglépik az európai országok, azonnal jön a kíméletlen válaszcsapás

Nyugaton tisztában vannak azzal, hogy ha saját területükről indítanak támadást Oroszország ellen, akkor Moszkva válaszolni fog - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök.

BBC
Business Sport Travel Science
Drowning deaths soar in France as Europe buckles in peak of heatwave

Drowning deaths soar in France as Europe buckles in peak of heatwave

Forty people have drowned in heatwave-related deaths in France since last Thursday, Prime Minister Sébastien Lecornu says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 23. 20:44
Ömlik vissza a pénz az NKA kasszájába, egyre többen mondanak le a támogatásokról
2026. június 23. 20:31
Megbírságolták a Molt
×
×