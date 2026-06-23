Hegedűs Zsolt: felülvizsgáljuk a meddőségi kezelések államosítását, kinyitjuk az anonim petesejt-donáció kérdéskörét

Az egész államosítást felül akarjuk vizsgálni, illetve megvizsgálni, hogy milyen eredményei vannak – mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az InfoRádióban, hozzátéve: elméletileg azért államosították a rendszert, hogy sokkal egyszerűbben, gyorsabban validált adatokhoz jusson az államigazgatás is a kezelések és azok eredményessége révén. Tudjuk, hogy ezek az eredmények, összehasonlítva az európai jó gyakorlatokkal, azért még nem a legjobbak, de biztos, hogy vannak olyan jó gyakorlatok Magyarországon is, amik azért tanulhatóak – fogalmazott.

Mindenképpen megvizsgáljuk és felülvizsgáljuk a szakmával egyetemben, és utána fogunk dönteni, hogy milyen motivációkat tegyünk be. A privát intézetek jelenléte gyakran motivációként is hat akár az állami egészségügyi rendszerre is, de mi általában fordítva szeretnénk, hogy az állami egészségügyi rendszert erősítsük meg úgy, hogy versenyképes legyen és versenyt generáljon akár a magánegészségüggyel is – mondta. Mindenképpen egységes, szektorsemleges minőségi ellenőrzéseket, indikátorokat vezetünk be, hogy a betegek, illetve például erre az ellátásra szorulók olyan döntéshozói helyzetbe kerüljenek, hogy tényleg jól tudjanak dönteni ebben – mondta Hegedűs Zsolt.

A kérdésre, hogy az anonim petesejt-donációt tervezik-e engedélyezni, azt mondta: „voltak egyeztetések, ha jól tudom, az egyházakkal is. A petesejt-donáció kérdését szintén ki fogjuk nyitni, tehát szeretnénk, hogy Magyarországon is elérhető legyen, és ne kelljen a magyaroknak, akik babát szeretnének, kimenniük Brnóba vagy Csehországba, tehát mindenképpen ki fogjuk nyitni a kérdést – mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az InfoRádióban.