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Szilveszter előtt átvezete a Balatont, most átsétálta a Velencei-tavat, hamarosan pedig át is fogja úszni a Balatont Kürti Gábor.
Nyitókép: Kürti Gábor Dezső/Facebook

Át lehet sétálni a Velencei-tavat – képek, videó

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Szilveszter előtt átvezete a Balatont, most átsétálta a Velencei-tavat, hamarosan pedig át is fogja úszni a Balatont Kürti Gábor.

„Lehet, hogy elsőként sétáltam át a Velencei tavat. Persze tudom, hogy 150 éve lovas huszárok gyakorlatoztak a kiszáradt medrében, de ők sajnos nem videózták le, úgyhogy így jártak” – olvasható a Magyar Kerékpárosklub elnökének közösségi oldalán, ahol képeket és egy videót is megosztott a kalandról.

Kürti Gábor ugyanakkor kiemeli, hogy senkinek nem ajánlja, hogy „csak úgy gyalogoljon a tóban össze vissza, mert még most is lehetnek testmagasságnál mélyebb pontjai”. „Én előbb feltérképeztem a mélységeket a teljes útvonalon, majd a kajakom mellett haladtam, kötéllel, neoprén cipőben a sérülések ellen, vittem mentőmellényt is, ha gond lenne” – írja.

Elmondása szerint az iszapban járás kimerítő, és nem is túl gusztusos. Rendszeresen hosszútávúszik, de lehet olyan helyzet, amikor az sem segít. Ezekre igyekezett felkészülni – derül ki a posztból. Megjegyezte azt is, hogy a hajóútvonalat eleve nem keresztezzük úszva sem, de most a vízállás miatt leállították a hajóforgalmat, ezért választotta ezt.

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