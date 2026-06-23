Ez volt a vb-történelem leghosszabb mérkőzése

„Sok mindenen mentünk keresztül ma este” – kiáltotta a stadion bemondója a mérkőzés több mint két órás megszakítása után – idézte fel a BBC.

A helyi idő szerint 17.00-kor kezdődő mérkőzés végül 20.47-kor ért véget biztonsági okokból a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.

For the first time this World Cup, play has been halted between France and Iraq due to severe weather warnings in Philadelphia ⛈️ pic.twitter.com/TnwpC4nlJL — B/R Football (@brfootball) June 22, 2026

Már gyűltek a viharfelhők, amikor Drew Fischer kanadai játékvezető 17.49-kor lefújta az első félidőt, akkor a franciák Kylian Mbappé lövésével 1–0-ra vezettek. Az addigi heves esőzéshez villámlás társult, ezért a helyi protokoll szerint a FIFA várakozásra kényszerítette a játékosokat és a 68 344 szurkolót. A nézőket a vihar alatt arra kérték, hogy keressenek menedéket a stadion előcsarnokaiban.

Strong winds caused the France vs Iraq match to be postponed. pic.twitter.com/fl7cmY47tY — Football Fans Stuff (@officialffsnews) June 22, 2026

A második félidő 20.00 órakor indult el, többszöri halasztás, csúsztatás után. A játékosok végül körülbelül százperces várakozás után mentek ki újra bemelegítésre, és még akkor is tovább csúszott a kezdés, mivel a stadion személyzete gumibetétekkel eltávolította a pályáról a leesett esővizet.

A folytatásban a franciák viszonylag gyorsan szereztek két gólt, úgy tűnik, őket viselte meg kevésbé a hercehurca. Graham Arnold, az irakiak ausztrál szövetségi kapitánya úgy vélte, hogy a hosszú várakozás is hozzájárulhatott a védői hibához.

„Mielőtt újra kimentünk volna, azt mondtam a játékosoknak, hogy most minden azon múlik, ki kapcsol be jobban mentálisan. A csalódás az volt, hogy mi hibáztunk. A kétórás szünet nyilvánvalóan sokkal nehezebbé tette a játékosok dolgát. Ez az első alkalom, hogy edzőként vagy játékosként megtapasztaltam ezt” – fogalmazott.

Arnold elmondta, hogy a kényszerűen hosszú időt arra használta fel, hogy átnézzék az első félidő felvételeit. „De azért inkább az volt a lényeg, hogy a játékosok ültek, pihentek és felkészültek arra, hogy újra pályára lépjenek. Ez mindannyiunk számára egyedülálló élmény volt” – tette hozzá.

A második félidőben nem volt folyadékpótlási szünet (ez volt az első ilyen játékrész a mostani világbajnokságon), és a végén csak két percet hosszabbított Drew Fischer.

„Nagyon hosszú este volt – mondta a találkozón a 100. válogatottságát ünneplő, s francia gólrekordját továbbjavító Kylian Mbappé. – Sok időt töltöttünk várakozással. Érzelmileg és mentálisan is megterhelő, mert teljesen koncentráltnak kellett maradnunk az öltözőben.

Majdnem két órát az öltözőben maradni, miközben meg kell őrizni a koncentrációt, nagyon nehéz. Sokat követel. A játékosok hatalmas erőfeszítéseket tettek, akárcsak a stáb.”

Mit csináltak az öltözőben? „Kártyáztunk – viccelődött Didier Deschamps, a francia válogatott szövetségi kapitánya. – Nem, hát vártunk. Voltak időpontjaink, amelyeket folyamatosan előretoltak. Ez biztonsági kérdés. Nem lehet harcolni az eső és a villámlás ellen. Engem nem zavar. Ezek nagyon különleges körülmények, és remélem, hogy nem fordulnak elő újra.”

„Olyan volt, mintha egy új mérkőzés kezdődött volna a kényszerszünet után” – mondta Jules Kounde, a francia válogatott védője. „Kerékpároztunk egy kicsit, hogy aktívak maradjunk. Aztán megálltunk és beszélgettünk, miközben arra vártunk, hogy mehessünk vissza bemelegíteni, aztán játszani.

Ez volt a 42. mérkőzés ezen a világbajnokságon – és az első, amelyet az időjárás miatt megszakítottak. A FIFA-nak a kedvezőtlen időjárás esetén kötelező a helyi hatóságok szabályait követnie.

Az Egyesült Államokban a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) ajánlásait alkalmazzák. A NOAA szerint ha villámcsapást észlelnek egy stadion nyolc mérföldes körzetében, a mérkőzést le kell állítani. A helyi kábeltévé-hálózatok az elmúlt két napban már találgattak az időjárásról és arról, hogy az hogyan befolyásolja ezt a mérkőzést. Philadelphiában órákkal a kezdőrúgás előtt sütött a nap, de mire a játékvezető lefújta a félidőt, a heves felhőszakadás mellett mennydörgés, valamint villámlás fenyegetett.

Amikor bejelentették, hogy az időjárási veszély elmúlt, az este egyik legnagyobb „hangrobbanása” tört ki, a szurkolók ünnepeltek, az esőkabátokat ledobva táncoltak a lelátón.