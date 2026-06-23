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Nyitókép: Pusteflower9024/Getty Images

Gálik Zoltán a 10 éves brexitről: több olyan megállapodás jött létre, ami korábban nem fért volna bele az Egyesült Királyság számára

Infostart / InfoRádió

Tíz évvel a brexit-népszavazás után is megoszlanak a vélemények az Egyesült Királyság uniós kilépésének hatásairól. Az InfoRádiónak nyilatkozó elemző szerint az új brit kormány politikája meghatározó lehet az ország jövőbeli európai uniós kapcsolatainak szempontjából.

Tíz év telt el azóta, hogy az Egyesült Királyság népszavazáson szűk többséggel az Európai Unióból való kilépés mellett döntött. A választók 52 százaléka a távozást, 48 százaléka a bennmaradást támogatta. A 2016. június 23-i döntést hosszan elhúzódó nehéz tárgyalások és komoly belpolitikai feszültségek követték. Végül az ország 2020 elején lépett ki hivatalosan az unióból. A brexit következményeiről azóta is több, gyakran egymásnak ellentmondó értékelés jelenik meg.

A recsegő-ropogó brit politikai környezetben több miniszterelnök bukásába került ez a változás – fogalmazott az InfoRádióban Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Amikor sikerült végül is megállapodni, akkor a britek úgy döntöttek, hogy elhagyják az Európai Unió összes együttműködési rendszerét, viszont azóta nagyon sok olyan területen sikerült megállapodni, ami mégiscsak a közelséget és az egyre közelebbi viszonyt célozza meg. Ugyanakkor nagyon sok olyan területen nem sikerült megállapodni, amiről mindenki azt hitte korábban, hogy kulcsfontosságú, és biztos lesz valami megoldás – emelte ki. Példaként a szolgáltatásokat és azok kereskedelmét hozta fel, ami a brit gazdaság éves GDP-jének több mint 80 százalékát adja ma is. Itt hiányzik a megállapodás, igaz, több olyan közeledés történt az utóbbi időszakban, ami az Egyesült Királyság számára a kritikus elválás időszakában elképzelhetetlen lett volna, tehát

újra tagjai lesznek majd az Erasmus együttműködésnek, illetve nemsokára be fognak lépni a tudományos-technológiai együttműködési programokba.

A következő időszakban ráadásul tárgyalások kezdődhetnek a védelmi ipari együttműködésekben való részvételről, valamint a különböző gazdasági akadályokat jelentő bürokratikus problémák megoldásáról – vélekedett a szakértő.

„Mondhatni azt, hogy az Európai Unióból kiléptek, de a brexitből mind a mai napig nem tudtak kilépni a britek. Úgyhogy nagyon nagy kérdés, hogy (Keir Starmer hétfői lemondása után – a szerk.) az új kormányfőnek milyen lesz majd a politikája, hiszen az európai integrációhoz való közeledésnek most láthatóan nagy a támogatottsága, 55 százaléknál is többet mértek” – fogalmazott Gálik Zoltán, kiemelve: ez nem jelenti azt, hogy vissza is akarnának lépni az Európai Unióba. Nincs egyelőre se kormányzati, se egyéb pártnak komoly programja arra, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni.

Mindenesetre a közeledés egy ilyen programmá válhat az új brit munkáspárti kormány esetében – értékelt Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

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Kezdőlap    Külföld    Gálik Zoltán a 10 éves brexitről: több olyan megállapodás jött létre, ami korábban nem fért volna bele az Egyesült Királyság számára

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