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Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetõk napirend elõtti felszólalására reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Megszavazta az Országgyűlés: búcsú a védett üzemanyagártól

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Döntött a parlamenti sürgős tárgyalások és kivételes eljárások számának átmeneti emeléséről az Országgyűlés kedden. A képviselők döntöttek a védett üzemanyagár kivezetését tartalmazó törvényjavaslatról is. Előzőleg elfogadták a vizsgálóbizottságok megerősítését és a korrupcióellenes 110 oldalas csomagot is, benne a vagyonnyilatkozatok szigorításával és a kekvák megszüntetésével.

Határozathozatalok

Átmenetileg emelkedik a sürgős tárgyalások és a kivételes eljárások száma

A parlament 145 igen, 40 nem szavazattal átmeneti időre, 2027. január 1-ig, a sürgős tárgyalások számát a jelenlegi félévenkénti hatról tizenötre, a kivételes eljárások számát pedig négyről tízre emelte.

A házszabályt módosító indítvány benyújtója, Schummer Orsolya (Tisza) indoklásában azt írja, cél, hogy Magyarország mielőbb hozzáférjen a számára megítélt, „az előző kormány felelősségi körébe tartozó okból elmaradt” uniós forrásokhoz.

A politikus a határozati javaslat általános vitájában azt mondta, hogy sok jogszabály megalkotására, módosítására van szükség záros határidőn belül ahhoz, hogy Magyarország megkaphassa ezeket a forrásokat.

Védett ár

Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés.

A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el, a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítást.

Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.

A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

Kapitány István: itt az idő, hogy visszatérjünk a normál piaci működéshez

A szavazás előtt a miniszter elmondta: az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt mondta, a Tisza Párt átlátható és szakmai kormányzást végez, döntései megalapozottak, piaci jellegűek, kiszámíthatóak, és az elmúlt hetekben ennek már kézzel fogható jelei is vannak. Szerinte erősödik a magyar gazdaság iránti bizalom, erre a legjobb bizonyíték, hogy a forint több mint 15 százalékkal erősödött a választás előtti időszakhoz képest.

Úgy folytatta, ahol lehet, ki kell vezetni Magyarországot a válságüzemmódból, itt az idő, hogy visszatérjenek a normális működéshez, amennyiben a piaci feltételek erre lehetőséget adnak erre.

Elmondta, amikor márciusban egy nemzetközi konfliktus miatt elszabadultak az üzemanyagárak, a Tisza volt az első, amely kezdeményezte a védett ár bevezetését. A héten azonban már a védett árnál 10-15 forinttal olcsóbb volt a kutakon az üzemanyag – mutatott rá, kitérve arra, hogy a védett ár jelentős költséget jelentett a költségvetésnek.

Kapitány István elmondta, a törvényjavaslat megszünteti az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árat, ugyanakkor ha rendkívüli piaci helyzet áll elő, ami indokolja az állami beavatkozást, a felelős miniszternek lehetősége lesz a gyors reagálásra.

Hozzátette, az előterjesztés pontosítja az Nemzeti Adó- és Vámhatóság ellenőrzési jogosítványait, valamint kiegészíti a stratégiai kőolajkészletek felszabadítására vonatkozó felhatalmazó szabályokat is.

Úgy összegzett, céljuk az, hogy a magyar emberek, családok, vállalkozók fizessenek kevesebbet az üzemanyagért.

A miniszter bírálta azt, hogy korábban voltak, akik ezer forintos benzinárról és ellátási gondokról vizionáltak. A Tisza-kormány mindig professzionálisan fogja tájékoztatni a lakosságot – hangoztatta.

Kapitány István jelezte azt is, a jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a Mol által vállalt csökkentett árrés is.

Törvényalkotási bizottság: nem indokolt fenntartani a hatósági árat

Bóka Zsolt (Tisza), a törvényalkotási bizottság részéről elmondta: mivel az utóbbi időben az üzemanyagárak nemcsak megközelítették a hatósági árat, hanem ennél alacsonyabbak voltak, nem indokolt a hatósági árak fenntartása.

Közölte: a bizottság saját módosító javaslatot fogalmazott meg a szükséges jogtechnikai korrekciók miatt és a rugalmasabb szabályozási keret kialakítása érdekében, a kormány ezt támogatta. Ezt követően a bizottság elfogadta az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot – mondta.

Tisza: hazugság volt az ezerforintos üzemanyagár

Csőszi Attila (Tisza) kifejtette: az előző kormány annak idején a közel-keleti helyzet miatt vezetett be hatósági árakat az üzemanyagok tekintetében, és rendszeres üzenet volt a választási kampányban, hogy amennyiben a Tisza nyer, 1000 forint lesz az üzemanyag ára. Sok közpénzt fektettek ennek az üzenetnek a mantrázásába, de mára mindenkinek egyértelmű, hogy ez egy újabb hazugság volt – magyarázta.

Közölte: a kormány eleinte a geopolitikai helyzetre tekintettel fenntartotta a korábbi intézkedést. Mivel a piacon elérhető üzemanyagok árai nemcsak megközelítették a hatósági árat, hanem némely esetben alacsonyabbak is a hatósági árnál, a hatósági árak rendszerének fenntartása már nem szükséges – mutatott rá.

Kitért rá: a kormánynak az a szándéka, hogy az energetika területén a diverzifikáción keresztül biztosítsa a kiszámítható jövőt.

Fidesz: nem időszerű a hatósági árak kivezetése

Bencsik János (Fidesz) felidézte: az Orbán-kormány vezette be a védett árakat, ennek köszönhetően az inflációt is kordában lehetett tartani. Nem vitatják, hogy a Tisza-kormánynak lehetősége van kivezetni ezt az intézkedést, amelyet a Fidesz-kormány bevezetett – fogalmazott.

Közölte: az EU országspecifikus ajánlásai kísértetiesen hasonlítanak a kormány eddigi intézkedéseire.

A választás után mindenre van lehetőség, így a hatósági árak kivezetésére is, de ez még nem időszerű – vélekedett.

Úgy látja, a Hormuzi-szoros átjárhatósága jelenleg nem biztosított, márpedig ez a terület kiemelten fontos gazdasági szempontból. A fennálló helyzet még nem biztonságos, érdemes lenne tehát várni a védett árak kivezetésével, hogy az ország üzemanyagellátása nem sérüljön – jelentette ki.

Megjegyezte: nemcsak piaci szempontokat kell érvényesíteni, hanem társadalmi szempontoknak is meg kell felelni.

KDNP: a Tisza-kormány szétrombolja a védett üzemanyagárak rendszerét

Latorcai Csaba, a KDNP vezérszónoka úgy értékelt: a Tisza-kormány szét akarja rombolni a védett üzemanyagárak rendszerét, amit a Fidesz-KDNP kormány vezetett be és amely az elmúlt időszakban magyar emberek, vállalkozások, gazdák millióinak jelentett segítséget.

A rendszer jó és működőképes volt, ennek megszüntetésével a kormány azt a brüsszeli elvárást teljesíti, amely az ársapkák és a kamatsapkák kivezetését írta elő – hangoztatta.

Simicskó István, a KDNP másik vezérszónoka az orosz-ukrán háború és az iráni konfliktus energetikára gyakorolt hatását emelte ki, hangsúlyozva: a magyar emberek érdeke, hogy ilyen körülmények között is olcsón jussanak energiához, üzemanyaghoz.

Elsietettnek nevezte a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló döntést, szerinte jobb lett volna, ha a kormány vár még ezzel.

Mi Hazánk: a Tisza már nem emlékszik arra, hogy 480 forintos üzemanyagárat ígért

Apáti István, a Mi Hazánk vezérszónoka felidézte: a kampányban a Fidesz 1000 forintos üzemanyagárral riogatta az embereket, a Tisza pedig 480 forintos árat ígért. Hozzátette: szerencsére az 1000 forintos ár most biztonságos távolságban van, ugyanakkor a 480 forintos ár bevezetésének semmilyen világpiaci árhoz kapcsolódó akadálya nincs, de a Tisza most úgy tesz, mintha erre az ígéretére már nem emlékezne.

Nonszensznek nevezte, hogy miniszteri rendeleti szintre viszik le az árképzést és arra figyelmeztetett: lehet, hogy most a piaci ár kedvezőbb, mint a hatósági ár, de két hét múlva ez változhat. Az iráni konfliktusra utalva hozzátette: a Hormuzi-szorosban nem biztos, hogy olyan hamar rendeződik a helyzet.

A képviselő Kapitány István miniszter elismerésre méltó életútjával kapcsolatban megjegyezte: ebből nem azt a következtetést vonják le, hogy a tárcavezető a benzinkutasok nem hivatalos védőszentjeként fog működni, inkább a globális nagyvállalatok javára fog majd tévedni. A kis, független benzinkutak érdekeinek képviseletét kérte számon a kormányon.

Képviselői hozzászólások

Balla György (Fidesz) hangsúlyozta: ma jóval alacsonyabb a kőolaj világpiaci ára, mint amikor Magyar Péter követelte a 480 forintos benzinárat, ebből is látszik, hogy „kamu” volt a kampányígéret.

A védett ár azt jelenti, hogy annál olcsóbban bármikor lehet üzemanyagot tankolni, ezért nincs szükség a kivezetésére – mutatott rá. Azonban veszélyesnek nevezte az ellátásbiztonság szempontjából, hogy egy hétfő esti módosító javaslat szerint kikerül a javaslatból az, hogy egy jövőben visszavezethető védett ár esetén az csak a magyar autósokra vonatkozzon.

Szalai Piroska (Fidesz) azt mondta: a védett ár lehet, hogy az Európai Unió országajánlása szerint torzítja a piacot, és amikor jóval magasabb a fogyasztói ár, akkor költeni kell rá, de a különbözetet a multik különadójából finanszírozták, amelyet az országajánlás szintén kivezetne. Tehát akkor nem lenne rá fedezet, ha a különadót is kivezetik – tette hozzá.

Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke az összevont vitát lezárta.

Zárszó

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter zárszavában kijelentette, egy jól működő piacgazdaságban, ha a piac tudja szabályozni a tevékenységeket, az az egész gazdaság működésére jó hatással van.

Rámutatott, olyan helyzet alakult ki Magyarországon, amikor a védett ár fenntartása nem szükséges.

Szerinte a kis benzinkutak üdvözlik a törvényjavaslatot. A benzinkutasok előző kormány által ígért kompenzációjáról azt mondta, annak fedezetét nem találták a költségvetésben.

A miniszter arról is beszélt, hogy szerinte a verseny jó dolog, ugyanakkor azt ígérte, hogy ha előfordul egy újabb krízis, akkor a lakosság és a vállalkozások védelme érdekében be fognak avatkozni.

Az energiamix diverzifikálásról azt mondta, tervezik a szélerőművek sokkal nagyobb használatát, de fontosnak nevezte a naperőművek szerepének megtartását, növelését is. Az országnak olyan energiamixre van szüksége, amely biztosítja a függetlenséget – mondta.

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Megszavazta az Országgyűlés: búcsú a védett üzemanyagártól

Megszavazta az Országgyűlés: búcsú a védett üzemanyagártól
Döntött a parlamenti sürgős tárgyalások és kivételes eljárások számának átmeneti emeléséről az Országgyűlés kedden. A képviselők döntöttek a védett üzemanyagár kivezetését tartalmazó törvényjavaslatról is. Előzőleg elfogadták a vizsgálóbizottságok megerősítését és a korrupcióellenes 110 oldalas csomagot is, benne a vagyonnyilatkozatok szigorításával és a kekvák megszüntetésével.
 

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