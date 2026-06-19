Lángba borult egy fiatalokkal teli magyar autóbusz Ausztriában
Aréna
Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
2026. június 19. 18:00
Gálik Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem docense
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