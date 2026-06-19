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2026. június 19. péntek Gyárfás
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INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense

2026. június 19. 18:00
Gálik Zoltán a Budapesti Corvinus Egyetem docense

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Audio tartalmak

2026. június 19. 18:58
Horváth Péter: a pedagógusok többsége örül, hogy felfüggesztik a teljesítményértékelési rendszert
2026. június 19. 18:00
Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
2026. június 19. 15:14
Hét bíró miatt nem tárgyalja Sulyok Tamás beadványát az Alkotmánybíróság
2026. június 19. 15:12
Iráni egyezség ide vagy oda, Donald Trump visszatérhet „füvet nyírni”
2026. június 19. 13:26
A korábbi viták után most már együttműködne Robert Fico Magyar Péterrel
2026. június 19. 11:42
Tanulságok a G7-csúcs után – Kína nélkül rajzolnák újra a világgazdaságot?
2026. június 19. 10:44
Kutatás: sokat javult az LMBTQ-közösség elfogadottsága Magyarországon egy évtized alatt
2026. június 19. 10:14
Az Üzleti reggeli magazin 2026. június 19-i adása
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