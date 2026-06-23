Itt a kamatdöntés hatása a forintra

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,00 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött – jelentette be a jegybank kedden.

Az eurót egy órával a kamatdöntés bejelentése után 354,5 forint környékén jegyezték, a dollárt 311,4 forintnál, a svájci frankot pedig 384,7 forintnál, ami mindhárom deviza esetében közel megegyezett a bejelentés előtt közel egy órával tartott szinttel.

Követlenül a bejelentés előtti percekben volt némi gyengülés, az euró jegyzése 355 forintig, a dolláré 312 forintig, a svájci franké 385 forintig ment fel.

A kora délutáni órákban a forint gyengébben állt a reggeli kezdésnél, ami hét órakor az euró esetében 352,70 forint volt, a dolláré 308,85 forint, a svájci franké pedig 381,64 forint volt.

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25 százalékra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is.

Mivel csökken a bizonytalanság, a nemzetközi hangulat javult, az infláció pedig továbbra is alacsonyan, a jegybank célsávja alatt van és közben tartósan erős a magyar valuta, a Monetráis Tanácsot abba az irányba terelheti a környezet, hogy ma 25 bázispontos kamatvágásról hozzon döntést – mondta korábban az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője.