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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Tarr Zoltán: ilyen lesz a közmédia

Infostart / MTI

A cél a szabad, független közmédia, ami nem a mindenkori hatalmat szolgálja, hanem valóban a köz érdekében működik, a hiteles tájékoztatáson dolgozik, és megbízható, politikamentes intézmény - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán, miután az Országgyűlés elfogadta a közmédia intézményrendszerének átalakításáról szóló jogszabályt.

Tarr Zoltán azt írta: a kedden elfogadott törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a változás elinduljon.

A változáshoz azonban szükségünk van a társadalomra, arra a közre, akikért a közmédia működik, ezért indít a kormány társadalmi egyeztetést, és szakmai párbeszédet arról, hogy a magyar emberek hogyan képzelik el a közmédia működését, jövőjét.

A bejegyzés alatt megosztott videóban elmondta azt is, hogy a rendszerváltás megkezdődött Magyarországon, és ennek érdekében több területen nagyon komoly változások indultak el.

„Az egyik ilyen nagyon jelentős terület, amelyet azt gondolom, hogy mindannyian nagyon vártunk, hogy végre elinduljon egy változás, az a közmédia és általában a média működésének a területe. Az elmúlt héten a parlament elé került egy törvénymódosítási javaslat, amely végre lehetővé teszi azt, hogy hozzá lehessen nyúlni, hozzá lehessen férni a közmédiához”.

Hozzátette, hogy ezt a folyamatot, a közmédia átalakulásának a folyamatát segíti, koordinálja miniszteri biztosként Grósz Judit.

A videóban Grósz Judit, aki miniszteri biztosként koordinálja a közmédia átalakulását, elmondta, két dolgot érdemes tisztázni ezzel kapcsolatban: az egyik az az, hogy a törvénymódosítás, ami most megjelent, egy intézményi módosítás, tehát ez valójában arról szól, hogy el tudják kezdeni a feladatot, ami előttük áll a közmédiával kapcsolatban.

A második pont pedig az, hogy a közmédiába sem a miniszter, sem a miniszteri biztos, semelyik minisztérium nem fog beleszólni – hangsúlyozta,

hozzátéve, hogy ideiglenes vezetés kerül a közmédia élére, azért, hogy elkészüljön egy audit arról, hogy valójában hol tart a közmédia, hogyan dolgoznak, pénzügyileg mi történt ott, és, hogy a propagandát azonnal megszüntessék.

A videó végén Tarr Zoltán arról beszélt, azért is nagyon fontos az átvilágítás, mert mindannyian érezzük és tudjuk, hogy mekkora kárt okozott az elmúlt másfél évtizedben az, ahogyan a közmédia működött.

Pontosan láttuk és tapasztaltuk azt, hogy milyen károkat okozott azzal a gyűlöletkeltéssel, folyamatos hazugsággal, amelyet a közmédia, de elsősorban is annak hírcsatornája végzett a magyar közéletben és a magyar társadalomban – fogalmazott a miniszter.

A változás célja az, hogy ez megszűnjön, ennek vége legyen, hogy többé ne a hazugságokról és ne a propagandáról szóljon a hírszolgálat, ne ezt a fajta hamis narratívát erősítsék, hanem valós tájékoztatás legyen – tette hozzá.

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