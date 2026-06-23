Messi megközelítette Kocsis Sándor bravúrját, de ott van a nyomában Mbappé és Haaland

Két meccse után ötgólos a tornán, ezzel vezeti a góllövőlistát, a két négygólos, Kylian Mbappé és Erling Haaland előtt. Négy korábbi világbajnokságon ezzel a gólszámmal Messi gólkirály, vagy társgólkirály lett volna.

Az algériaiak elleni mesterhármasa után jó esélye volt arra, hogy az osztrákok ellen is triplázzon, de a kapu mellé lőtte a tizenegyest. Megközelíthette volna Kocsis Sándor megdöntetetlennek gondolt rekordját: az 1954-es vb-n, az első két mérkőzésén egyaránt mesterhármast szerzett, sőt, a nyugatnémetek ellen négyig jutott.

Maradva a magyar ezüstéremmel zárt 1954-es tornánál:

a mostani csak a második alkalom a világbajnokságok történetében, hogy három játékos négy vagy több gólt szerzett két mérkőzés után – először ilyen 1954-ben történt.

Ha az amerikai idő szerinti kezdési időpontokat nézzük, a vb három gólkirályjelöltje (talán a listára még érdemes felírni Harry Kane-t is) ugyanazon a napon lépett pályára.

Először Messi, aki duplájával 18-ra novelte vb-góljai számát és immár egyedüli rekorder.

Mbappé hasonlóképpen két gólig jutott a franciák Irak elleni meccsén, így ünnepelte a 100. válogatottságát.

A norvégok Szenegál elleni mérkőzése nagyjából akkor kezdődött, amikor a franciák második félidője. Erling Haaland is duplázott. Mindössze két vb-mérkőzésén legalább kétszer annyi gólt lőtt, mint korábban bárki a norvég futballisták közül.