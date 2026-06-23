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Az argentin Lionel Messi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság J csoportja elsõ fordulójának Argentína-Algéria mérkõzésén az Arrowhead Stadionban, Kansas Cityben 2026. június 16-án. A mérkõzést Argentína nyerte 3-0-ra. Mindhárom gólt Messi szerezte.
Nyitókép: MTI/EPA/Amy Kontras

Messi megközelítette Kocsis Sándor bravúrját, de ott van a nyomában Mbappé és Haaland

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ELŐZMÉNYEK

Lionel Messi – bár kihagyott egy tizenegyest – továbbra is szinte egyedül viszi a hátán az Albicelestét. Az argentinok eddigi öt 2026-os vb-góljából ötöt szerzett…

Két meccse után ötgólos a tornán, ezzel vezeti a góllövőlistát, a két négygólos, Kylian Mbappé és Erling Haaland előtt. Négy korábbi világbajnokságon ezzel a gólszámmal Messi gólkirály, vagy társgólkirály lett volna.

Az algériaiak elleni mesterhármasa után jó esélye volt arra, hogy az osztrákok ellen is triplázzon, de a kapu mellé lőtte a tizenegyest. Megközelíthette volna Kocsis Sándor megdöntetetlennek gondolt rekordját: az 1954-es vb-n, az első két mérkőzésén egyaránt mesterhármast szerzett, sőt, a nyugatnémetek ellen négyig jutott.

Maradva a magyar ezüstéremmel zárt 1954-es tornánál:

a mostani csak a második alkalom a világbajnokságok történetében, hogy három játékos négy vagy több gólt szerzett két mérkőzés után – először ilyen 1954-ben történt.

Ha az amerikai idő szerinti kezdési időpontokat nézzük, a vb három gólkirályjelöltje (talán a listára még érdemes felírni Harry Kane-t is) ugyanazon a napon lépett pályára.

Először Messi, aki duplájával 18-ra novelte vb-góljai számát és immár egyedüli rekorder.

Mbappé hasonlóképpen két gólig jutott a franciák Irak elleni meccsén, így ünnepelte a 100. válogatottságát.

A norvégok Szenegál elleni mérkőzése nagyjából akkor kezdődött, amikor a franciák második félidője. Erling Haaland is duplázott. Mindössze két vb-mérkőzésén legalább kétszer annyi gólt lőtt, mint korábban bárki a norvég futballisták közül.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Messi megközelítette Kocsis Sándor bravúrját, de ott van a nyomában Mbappé és Haaland

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