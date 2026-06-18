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2026. június 18. csütörtök Arnold, Levente
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

2026. június 18. 18:00
Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

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Audio tartalmak

2026. június 18. 18:40
Brutális takarékossági programot kezd a BBC új vezérigazgatója
2026. június 18. 18:28
Új fejezetet nyitnak a hazai sebészetben: itthon egyedülálló robottechnológia segíti az egyik magánkórházat
2026. június 18. 18:16
Sürgős mondanivalójuk a van a kormány számára a közlekedési dolgozóknak
2026. június 18. 18:00
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
2026. június 18. 17:40
Magyarics Tamás az Arénában: Donald Trumpnak sürgősebb a béke, mint Iránnak
2026. június 18. 17:16
Milyen jövőt hoz nekünk a mesterséges intelligencia? Ezt vitatják meg az MCC pénteki rendezvényén
2026. június 18. 16:04
Kivezetik a védett üzemanyagárat – Grád Ottó: azonnal beindul az árverseny a tankolókért
2026. június 18. 15:46
A Fővárosi Mozaik magazin 2026. június 18-i adása
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