Nagy áremelések lesznek júliustól: jönnek az értesítések
Aréna
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
2026. június 18. 18:00
Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Egy balatoni település lépett: nincs több roller, bicikli és kutya
Elborzasztó látványt mutat a Velencei-tó
Szombaton hőségriasztás jöhet, átépül és zöldebb lesz a Hősök tere környéke, kivezetik a védett üzemanyagárat, felülvizsgálják a trafikkoncessziókat – kormányszóvivői tájékoztató
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2026. június 18. 18:00Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
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