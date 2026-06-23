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Nyitókép: YouTube/OrszággyűlésÉLŐ

Vagyonnyilatkozatok szigorítása, kekvák megszüntetése – elfogadta az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Infostart

Elfogadta az Országgyűlés az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz.

Törvényeket módosítottak a képviselők az uniós források hazahozatalához: a képviselők 142 igen, 39 nem szavazattal fogadták el a jogszabályt.

A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását.

  • A parlament szigorította a vagyonnyilatkozati rendszert, az új vagyonnyilatkozati szabályozás kiterjed a magas közjogi, állami, önkormányzati és közpénzekhez kapcsolódó tisztségekre is, és jogkövetkezményeket tartalmaz.
  • Az Integritás Hatóság érdemi jogosítványokat kap.
  • A közbeszerzéseket illetően csökken az egyajánlatos eljárások mozgástere, és új garanciákat építettek be a koncessziós beszerzésekbe.
  • A törvény megerősíti az információszabadság és a közadatok nyilvánosságát, bővül a központi információs közadatnyilvántartásban közzétételre kötelezett szervezetek köre többek között a köztulajdonban álló gazdasági társaságokkal, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal (kekvákkal) és az általuk létrehozott vagy fenntartott jogi személyekkel, valamint a HUN-REN magyar kutatási hálózattal.
  • A szabályozás a pénzmosás elleni szabályokkal összhangban rendezi a zártkörű befektetési alapok, magántőkealapok és kockázatitőke-alapok tényleges tulajdonosi adatainak megismerhetőségét és naprakészen tartását.
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Kezdőlap    Belföld    Vagyonnyilatkozatok szigorítása, kekvák megszüntetése – elfogadta az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

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Vagyonnyilatkozatok szigorítása, kekvák megszüntetése – elfogadta az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

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