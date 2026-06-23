Vagyonnyilatkozatok szigorítása, kekvák megszüntetése – elfogadta az Országgyűlés a korrupcióellenes törvénycsomagot

Törvényeket módosítottak a képviselők az uniós források hazahozatalához: a képviselők 142 igen, 39 nem szavazattal fogadták el a jogszabályt.

A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását.