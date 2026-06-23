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NAV által lefoglalt érmék, műkincsek
Nyitókép: NAV

Vagyont érő érmékre bukkantak – képek

Infostart / MTI

Rizs és liszt közé rejtett, több millió forintot érő régi érméket találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Angliába tartó kisteherautóban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A közlemény szerint a raktér ellenőrzésekor az egyik dobozban valami azonnal gyanút keltett: a rizs és liszt közé egy barna buborékos boríték volt elrejtve.

A borítékban 35, ötösével csomagolt érme volt, s mivel felmerült a gyanú, hogy az előkerült tárgyak védett műkincsek lehetnek, ezért a hivatal azonnal felvette a kapcsolatot a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium munkatársaival.

Az előzetes szakértői vélemény szerint a tárgyak valószínűleg numizmatikai emlékek, ezek kulturális javaknak minősülnek, éaz értékük akár több millió forint is lehet; az ilyen tárgyak kiviteléhez hivatalos engedély szükséges, ezt a sofőr és útitársa sem tudta bemutatni.

A járőrök az érintetteket és az érméket további intézkedésre átadták a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak.

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