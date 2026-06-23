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Nyitókép: Magnific.com

A minimálbér alatti jövedelem már kevésnek bizonyul a személyi kölcsönhöz

Vendégszerző

A tavalyi év végén, de még az idei év első felében is voltak olyan bankok, amelyeknél a személyi kölcsön igényléshez elvárt jövedelem nem érte el a minimálbér szintjét - legalábbis papíron. Ez idén májusban megszűnt, és már nincs olyan nagybank, amelyik a minimálbérnél alacsonyabb összeggel megengedné a kölcsönigénylést – egy-két speciális kivételtől eltekintve. A money.hu szakértői összefoglalták, mi változott, és összegyűjtötték, hogy melyik banknál mennyi a személyi kölcsönhöz minimálisan elvárt jövedelem.

Májustól mindenhol alapelvárás lett a minimálbér

Általánosságban elmondható, hogy legtöbb banknál a mindenkori minimálbér a belépő a személyi kölcsönhöz. Ez 2025-ben nettó 193 382 forint volt, idén január 1-től 214 662 forintra emelkedett, meghúzva a minimálisan elvárt jövedelem határát ezen a szinten. Több bank a minimálbér-emelkedésekor – januárban – rögtön növelt is a minimumon, de voltak olyan pénzintézetek is, amelyek csak később követték le a változást:

  • Az Erste Bank április 25-től változtatott a jövedelemelváráson: 193 000 Ft-ról 214 000 Ft-ra módosult az ügyletszintű jövedelem minimum összege (egy szereplős ügylet esetében).
  • Az OTP Banknál május 18-tól emelkedett az elvárt jövedelem 193 000 Ft-ról 214 000 Ft-ra.
  • Az MBH Bank pedig május 22-től emelt: havi 150 000 Ft-ról 214 622 Ft-ra, nyugdíj típusú jövedelmek esetén pedig havi 160 000 Ft-ra.

Ez utóbbi változtatás azért is érdekes, mert a 150 000 forintos alapelvárás még a tavalyi minimálbérhez képest is alacsony volt, és idén is közel 5 hónapig ugyanennyi maradt, annak ellenére, hogy a minimálbér nettó összege közben több mint 20.000 forinttal növekedett. Az mostani emeléssel azonban már nem fogad el minimálbér alatti fizetést az MBH Bank sem.

Jövedelem-körkép: elég-e a minimálbér a bankoknak, vagy még magasabb fizetés kell?

Bár a banki hitelbírálat – ezen belül a jövedelem elfogadása is – minden kölcsönigénylés esetében egyedi, a legtöbb pénzintézet megjelöl hivatalos minimumjövedelmet a weboldalán, a hiteltájékoztatókban vagy a hirdetményekben. A money.hu gyűjtése szerint

  • minimálbér megléte elegendő ezeknél a bankoknál: CIB, K&H, MBH, Raiffeisen, UniCredit bankok, illetve az Erste és az OTP bankok (utóbbiak kerekítés miatt 214 000 forint jövedelmet várnak el)
  • minimálbérnél magasabb jövedelem szükséges: MagNet Bank (legalább 250 000 forint)

Csupán a Providentnél létezik jelenleg olyan kölcsön, amelyhez elegendő havi nettó 100 000 forint jövedelem is. A minimálbérnél alacsonyabb összeg a nyugdíjas igénylők részéről elfogadott még az MBH és az OTP bankoknál (160 000 forint).

A Magyar Cofidis Bank oldalán nem találni konkrét minimumjövedelmet a „Standard” ügyfélminősítéshez, azonban a „Medium” minősítésnél legalább 300 000, a „Premium”-nál 450.000 forint jövedelmet várnak el. Ehhez a metódushoz hasonlóan a bankok nagy része alkalmaz a minimumon túl további jövedelemkategóriákat, ami minél magasabb, annál kedvezőbb lehet a kölcsön. Általánosan a 250-300 ezer forint a következő szint, majd egy 450-600 ezer forint körüli jövedelemmel már prémium kamatot kínálhatnak a bankok.

A személyi kölcsön igénylésének a jövedelmi és munkaviszonnyal kapcsolatos elvárásokon kívül még további követelményei is vannak, például az életkorra, KHR-re vagy személyes okmányokra vonatkozóan. A konkrét banki feltételek megismeréséhez segítséget nyújthat egy tapasztalt hitelszakértő.

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Kezdőlap    Gazdaság    A minimálbér alatti jövedelem már kevésnek bizonyul a személyi kölcsönhöz

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