Tömeges balesetekhez küldhetik majd a mentők ezt a speciális új járművet – fotó

A Magyar Vöröskeresztnek az elmúlt évek során több együttműködése is volt más nemzeti társaságokkal. A Spanyol Vöröskereszt is ezek közé tartozott, amely még az ukrán menekültek ellátásával kapcsolatos egészségügyi feladatokban támogatta a Magyar Vöröskeresztet, és itt hagyott egy olyan járművet, amely sok egyeztetést követően, de alkalmas tömeges baleseti egység kiszolgálására. Ezért kaphatja meg az Országos Mentőszolgálat mint a Vöröskereszttel régóta együttműködő partner. A jármű egyébként korábban már egy gyakorlaton is járt – mondta az InfoRádióban Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

Megjegyezte: persze a legjobb az lenne, ha ezt a járművet nem is kellene használni, de természetesen a mentőszolgálat felkészültsége rendkívül fontos.

A tömeges baleseti egység olyan jármű, amelyet akkor vetnek be, ha

több sérültet kell viszonylag rövid idő alatt ellátni, vagy

különleges terepviszonyok között kell az ellátást megoldani.

Felszereltsége révén terepviszonyoktól függetlenül az ellátás helyszínét tudja támogatni, aggregátorral, sátorral és minden olyan felszereléssel, ami az egészségügyi szolgáltatás, a mentés feladataiban mindenképpen elengedhetetlen. Ráadásul nehéz terepen is elboldogul, a megfelelő helyre szállítva az ellátó személyzetet és eszközöket.