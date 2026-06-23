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Tömeges balesetéknél bevethetõ speciális gépjármû a Magyar Vöröskereszt fõvárosi székház elõtt 2026. június 22-én. A gépjármûvet a Magyar Vöröskereszt adta át üzemeltetésre az Országos Mentõszolgálatnak.  
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Tömeges balesetekhez küldhetik majd a mentők ezt a speciális új járművet – fotó

Infostart / InfoRádió

A Magyar Vöröskereszt egy tömeges baleseti egységként szolgálatba álló gépjárművet adott át az Országos Mentőszolgálat számára. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója kiemelte, hogy a két szervezet együttműködése hosszú múltra tekint vissza.

A Magyar Vöröskeresztnek az elmúlt évek során több együttműködése is volt más nemzeti társaságokkal. A Spanyol Vöröskereszt is ezek közé tartozott, amely még az ukrán menekültek ellátásával kapcsolatos egészségügyi feladatokban támogatta a Magyar Vöröskeresztet, és itt hagyott egy olyan járművet, amely sok egyeztetést követően, de alkalmas tömeges baleseti egység kiszolgálására. Ezért kaphatja meg az Országos Mentőszolgálat mint a Vöröskereszttel régóta együttműködő partner. A jármű egyébként korábban már egy gyakorlaton is járt – mondta az InfoRádióban Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

Megjegyezte: persze a legjobb az lenne, ha ezt a járművet nem is kellene használni, de természetesen a mentőszolgálat felkészültsége rendkívül fontos.

A tömeges baleseti egység olyan jármű, amelyet akkor vetnek be, ha

  • több sérültet kell viszonylag rövid idő alatt ellátni, vagy
  • különleges terepviszonyok között kell az ellátást megoldani.

Felszereltsége révén terepviszonyoktól függetlenül az ellátás helyszínét tudja támogatni, aggregátorral, sátorral és minden olyan felszereléssel, ami az egészségügyi szolgáltatás, a mentés feladataiban mindenképpen elengedhetetlen. Ráadásul nehéz terepen is elboldogul, a megfelelő helyre szállítva az ellátó személyzetet és eszközöket.

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Kezdőlap    Belföld    Tömeges balesetekhez küldhetik majd a mentők ezt a speciális új járművet – fotó

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