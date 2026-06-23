ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.86
usd:
310.2
bux:
138408.74
2026. június 23. kedd Zoltán
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Electronic monitoring EM tagging system tag territory offences perpetrator
Nyitókép: yasharu/Getty Images

Vádat emeltek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatója ellen

Infostart / MTI

Vádat emelt hat emberrel szemben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség egy állami cég két és fél milliárd forintos kölcsöne kapcsán indult bűnügyben – közölte a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Kövecs Máté tájékoztatása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió 150 ezer euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről.

Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, majd arról másnap reggel 8 óráig egyhangú döntést hoztak, holott a társaság nem is nyújthatott volna kölcsönt vagyongazdálkodási stratégiája alapján – írta a helyettes sajtószóvivő.

A kölcsönszerződés megkötése előtt sem a kölcsönvevő cég, sem a projektet megvalósító – a kérelemben meg sem nevezett – társaság esetében nem végeztek hitelképességi vizsgálatot, kockázatelemzést vagy fedezetértékelést.

A kölcsönszerződés formálisan ugyan megjelölt biztosítékokat, de azok tervezeteit az előterjesztéshez nem csatolták, az előterjesztés azt sem határozta meg, hogy pontosan mely társaság üzletrésze jelenti a biztosítékot. A kölcsönszerződés a biztosítékok rendelkezésre állása nélkül is hatályba lépett.

Az ügyészség szerint a kölcsönszerződésre irányuló előterjesztés és a kölcsönszerződés elkészítésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori főigazgatója adott utasítást, annak tartalmát is ő hagyta jóvá.

A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai cégnek nyújtották egy naperőmű-beruházás finanszírozására. A beruházás azonban nem valósult meg, a román céget pedig – amely az első két évben esedékes kamatokon kívül más törlesztést nem teljesített – később felszámolták. Az okozott vagyoni hátrány meghaladja a két és fél milliárd forintot.

A főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt az igazgatóság három tagjával, illetve a kölcsönt nyújtó cég cégvezetőjével, a kölcsönt igénylő cég ügyvezetőjével és az egykori főigazgatóval szemben emelt vádat.

Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt.

Az ügyben a nyomozási bíró áprilisban 27 ingatlan kapcsán rendelt el zár alá vételt a gyanúsítottak tulajdoni hányadára vagy haszonélvezeti jogára.

A nyomozó hatóság május 7-én fogta el, vette őrizetbe és hallgatta ki hatodik gyanúsítottként az egykori főigazgatót.

Az ügyészség a gyanúsított szökésének és elrejtőzésének veszélye miatt még akkor indítványozta a bűnügyi felügyelet elrendelését, valamint azt, hogy a bíróság a magatartási szabályok betartását nyomkövető technikai eszközzel ellenőrizze.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vádat emeltek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatója ellen

vádemelés

nyomkövető

bács-kiskun megyei főügyészség

magyar nemzeti vagyonkezelő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elővezethetik, aki nem megy be: erős felhatalmazást kaptak az országgyűlési vizsgálóbizottságok

Elővezethetik, aki nem megy be: erős felhatalmazást kaptak az országgyűlési vizsgálóbizottságok
Elfogadta az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást kedden az Országgyűlés.
 

Megszavazta az Országgyűlés: így alakul át a közmédia – kiválik például a távirati iroda

Magyar Péter: „elárulták a hazájukat”

Kulcsfontosságú, kétharmados ügyekben is döntött az Országgyűlés – itt a lista

Magyar Péter a parlamentben: hazánk újra „elrabolt Nyugat” lett

Közmédia, EU-pénzek, politikai reklámok, üzemanyagár – forró nap vár a parlamentre

Magyar Péter: az új szuperhatóság „mindent látni fog és elhozza a várt eredményeket”

Magyar Péter: az új köztársasági elnök megbízatása akár ideiglenes is lehet

Magyar Péter: Sulyok Tamás július 20-a körül már bizonyosan nem lesz államfő

Az Amnesty az államfő elmozdításának módját bírálja

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.23. kedd, 18:00
Apáti Ferenc
a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Egyre több jele van annak, hogy Belarusz arra készül, hogy belépjen az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, egy 30 oldalas dokumentumban hívja fel a figyelmet erre a fehérorosz ellenzék. Az írás összesen nyolc olyan jelet sorol fel, amelyek a belépést valószínűsítik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban ultimátumot adott Belarusznak, hogy távolítsák el területükről az orosz dróntámadásokat segítő kommunikációs eszközeiket. A Kreml most azt mondta, Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hamarosan találkozik, hogy megvitassák az ultimátumot. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes összeget hagyunk ott a strandon: ennyibe kerül valójában egyetlen nap a magyar családoknak

Döbbenetes összeget hagyunk ott a strandon: ennyibe kerül valójában egyetlen nap a magyar családoknak

A vállalat friss kutatása szerint a családok többsége tudatosan tervezi meg a nyári költéseket, és gyermekenként legfeljebb 20 ezer forintot szán játékokra.

BBC
Business Sport Travel Science
UK braces for hottest June day, as French PM says 40 have drowned in heatwave

UK braces for hottest June day, as French PM says 40 have drowned in heatwave

The current hottest June temperature on record was 35.6C in 1976 - as temperatures climb, forecasters expect that to be passed today.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 23. 12:26
Már füstölt az autó, mikor begurult a benzinkútra, pillanatokkal később felcsaptak a lángok – videó
2026. június 23. 12:02
Elővezethetik, aki nem megy be: erős felhatalmazást kaptak az országgyűlési vizsgálóbizottságok
×
×