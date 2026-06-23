Vádat emeltek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatója ellen

Kövecs Máté tájékoztatása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió 150 ezer euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről.

Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, majd arról másnap reggel 8 óráig egyhangú döntést hoztak, holott a társaság nem is nyújthatott volna kölcsönt vagyongazdálkodási stratégiája alapján – írta a helyettes sajtószóvivő.

A kölcsönszerződés megkötése előtt sem a kölcsönvevő cég, sem a projektet megvalósító – a kérelemben meg sem nevezett – társaság esetében nem végeztek hitelképességi vizsgálatot, kockázatelemzést vagy fedezetértékelést.

A kölcsönszerződés formálisan ugyan megjelölt biztosítékokat, de azok tervezeteit az előterjesztéshez nem csatolták, az előterjesztés azt sem határozta meg, hogy pontosan mely társaság üzletrésze jelenti a biztosítékot. A kölcsönszerződés a biztosítékok rendelkezésre állása nélkül is hatályba lépett.

Az ügyészség szerint a kölcsönszerződésre irányuló előterjesztés és a kölcsönszerződés elkészítésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori főigazgatója adott utasítást, annak tartalmát is ő hagyta jóvá.

A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai cégnek nyújtották egy naperőmű-beruházás finanszírozására. A beruházás azonban nem valósult meg, a román céget pedig – amely az első két évben esedékes kamatokon kívül más törlesztést nem teljesített – később felszámolták. Az okozott vagyoni hátrány meghaladja a két és fél milliárd forintot.

A főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt az igazgatóság három tagjával, illetve a kölcsönt nyújtó cég cégvezetőjével, a kölcsönt igénylő cég ügyvezetőjével és az egykori főigazgatóval szemben emelt vádat.

Bűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt.

Az ügyben a nyomozási bíró áprilisban 27 ingatlan kapcsán rendelt el zár alá vételt a gyanúsítottak tulajdoni hányadára vagy haszonélvezeti jogára.

A nyomozó hatóság május 7-én fogta el, vette őrizetbe és hallgatta ki hatodik gyanúsítottként az egykori főigazgatót.

Az ügyészség a gyanúsított szökésének és elrejtőzésének veszélye miatt még akkor indítványozta a bűnügyi felügyelet elrendelését, valamint azt, hogy a bíróság a magatartási szabályok betartását nyomkövető technikai eszközzel ellenőrizze.