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hőség
Nyitókép: Pixabay

Harmadfokú hőségriasztás lép érvénybe az egész országban hamarosan

Infostart / MTI

Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli - közölte kedden közös közleményében a katasztrófavédelem és Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Ahogy a közleményben írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.

A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagunkra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni.

A katasztrófavédelem és az NNGYK azt javasolja, hogy a szabadtéri programok – fesztiválok, sportesemények vagy strandolás – során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, és húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Viseljünk világos színű, jól szellőző ruházatot, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, valamint használjunk magas faktorszámú fényvédő készítményt és ajakápolót.

Vízparti pihenéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, lassan, fokozatosan hűtsük le szervezetünket – írták a közleményben, figyelmeztetve arra is, hogy a nagy melegben kialakulhatnak lokális zivatarok, ezért mindenki figyelje a viharjelzéseket.

Mint írták, a Balatonon lévő összesen 54 viharjelzőlámpának köszönhetően egy adott pontról legalább hármat lehet látni. A Velencei-tónál 4, a Tisza-tónál 5, a Fertő-tónál pedig 11 viharjelzőlámpa található.

A gyermekeket, házi kedvenceket soha, egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban – hívták fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

A közlemény arra is emlékeztet, hogy több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik.

A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is.

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