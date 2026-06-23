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Nyitókép: Getty Images/ EMS-FORSTER-PRODUCTIONS

Így halad a hűtési rendszerek felülvizsgálata a kórházakban – részletek az országos tisztifőorvostól

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Az egészségügyi szolgáltatók és a közintézmények jól vizsgáztak a nagy hőség első napjaiban, de az is nagyon fontos, hogy a társadalom felkészült legyen az ilyen helyzetekre, és tudják az emberek, mit kell tenniük, ha például rosszul lesz a szomszéd – mondta az InfoRádióban Oroszi Beatrix. Arra is kitért, melyek lesznek a legfontosabb teendők az egészségügyi intézmények felszereltségének vizsgálata során.

A mentőszolgálat mellett az egészségügyi szolgáltatók, a közintézmények és az önkormányzatok is felkészültek a hőségriasztásra, és minden az ilyenkor szükséges protokoll szerint zajlik – mondta az InfoRádióban az országos tisztifőorvos. Jól bevált rendszert alkalmaznak, így hőségriadó bejelentése esetén nem érheti meglepetés az érintett dolgozókat.

Oroszi Beatrix szerint az elmúlt napokban minden úgy zajlott, ahogy azt várták, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak. Az egyes kommunikációs csatornákat, online felületeket elárasztották azokkal az üzenetekkel, információkkal, amelyek a rendszeres folyadékpótlásra hívják fel a figyelmet, továbbá arra, hogy a tűző napon kerüljük a szabadtéri tartózkodást, használjunk naptejet, védjük a bőrünket, árnyékoljuk be a szobákat, a lakásokban használjunk ventilátort, vagy akinek van, üzemelje be a megfelelő módon a légkondicionálót. Az országos tisztifőorvos szerint ezek a hasznos tanácsok egyre több emberhez eljutnak a világhálón keresztül.

Nagyon fontosnak nevezte, hogy figyeljünk és vigyázzunk egymásra.

Akinek olyan idős szomszédja van, aki egyedül él vagy fogyatékkal élő, az időnként látogassa meg őt, és nézzen rá, hogy jól van-e, kérdezze meg tőle, tud-e neki valamiben segíteni.

„Minél inkább felkészültebb a társadalom ezekre a helyzetekre, annál inkább tudja, hogy mit kell tenni, és annál kevesebb egészségkárosodás történik hőség idején” – jegyezte meg Oroszi Beatrix, aki szerint a klímaváltozás idején szembe kell néznünk azzal, hogy egyre többször lehet hőségriasztás, és ehhez alkalmazkodnunk kell.

Felmérések, felülvizsgálatok a kórházakban

A kormány felmérést indított a kórházakban, egészségügyi intézményekben azzal kapcsolatban, hogy van-e hűtési rendszerük, és ha igen, milyen berendezések azok. Oroszi Beatrix szerint az ezzel kapcsolatos tevékenységeket, teendőket nem akkor kell elkezdeni, amikor bejelentik, hogy hőségriadó lesz, hanem azt megelőzően kell intézkedni. Természetesen egyeztetnek az Egészségügyi Minisztériummal azzal kapcsolatban, hogy milyen protokoll szerint járjanak el ilyen helyzetekben az egészségügyi intézmények.

Jelentős előrelépésnek tartja, hogy a tárca kezdeményezésére elindult az egészségügyi szolgáltatók felkészítése a hőségre, továbbá

felülvizsgálják a klímaberendezések, a hűtési rendszerek állapotát, így ahol szükséges, el lehet végezni a javítást, szervizelést.

Az országos tisztifőorvos hozzátette: a végső cél az, hogy kockázatarányosan, de minden egészségügyi intézményben rendelkezésre álljanak a megfelelő hűtési rendszerek. Ez azt jelenti, hogy elsősorban azokat a helyiségeket kell hűtéssel ellátni, ahol a legnagyobb kockázatú beavatkozások zajlanak. Ilyenek a műtők, az intenzív osztályok, a sürgősségi betegellátó helyek.

Főleg azokra a betegekre, emberekre kell koncentrálni, akik a leginkább sérülékenyek vagy leginkább ki vannak téve bizonyos veszélyeknek, így az idősekre, az immunhiányosokra vagy az újszülöttekre. Az említett felmérés és felülvizsgálat kockázatarányosan történik. Oroszi Beatrix szerint a kormány a megfelelő erőforrásokat is biztosítja. Kiemelte, hogy van közös gondolkodás, és

az Egészségügyi Minisztériummal együttműködve remélhetőleg még hatékonyabban lehet majd alkalmazni azokat a hőségterveket, amelyek eddig is rendelkezésre álltak.

„Bízunk benne, hogy sikerül eljutni odáig, hogy az egészségügyi szolgáltatók, a kórházi ellátók valóban megfelelően fel tudnak majd készülni a hőségriasztásokra” – jegyezte meg az országos tisztifőorvos.

Úgy véli, most az a legfontosabb, hogy a hűtési rendszerek felülvizsgálata megvalósuljon, majd elvégezzék a szükséges beavatkozásokat, javításokat, ahol valamilyen meghibásodást találnak. Ha pedig ezek a műszaki felülvizsgálatok véget értek, akkor lehet részletes összegzést készíteni arról, mely intézményekben kell megoldani bizonyos eszközök, berendezések pótlását. „Rendszeres az egyeztetés az egészségügyi miniszter úrral is, illetve a felméréssel kapcsolatban is folyamatos tájékoztatást kapunk, és azt az ígéretet kaptuk, hogy a felmérések üteméről és azok eredményeiről rendszeresen tájékoztathatjuk majd a közvéleményt” – tette hozzá Oroszi Beatrix.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.

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